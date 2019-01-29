Лавров: США открыто идут на свержение власти в Венесуэле

США и их союзники в открытую взяли курс на свержение законно избранной власти в Венесуэле. Об этом заявил 29 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам министра, США и их ближайшие союзники "грубо нарушают все мыслимые нормы международного права в отношении Венесуэлы" и, по сути, "взяли открытый курс на свержение законной власти в этой стране". Они создают "серьезнейшие препятствия на пути международного содействия урегулированию кризиса в Венесуэле". Как подчеркнул министр, венесуэльская оппозиция получает указания от американских властей "не идти ни на какие уступки властям в Каракасе, пока режим не откажется от власти тем или иным способом".

"Мы понимаем, что Соединенные Штаты, говоря по-простому, закусили удила и публично взяли курс на незаконную смену режима", - отметил он. Также, добавил Лавров, санкции в отношении Каракаса подрывают "последнее доверие" к международной валютной системе, возглавляемой долларом.

"Россия вместе с другими ответственными членами мирового сообщества будет делать все, чтобы поддержать законное правительство президента Николаса Мадуро в отстаивании венесуэльской конституции и тех методов урегулирования кризиса, которые находятся в конституционном поле", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы 23 января, после того, как Верховный суд аннулировал его назначение на пост спикера парламента. Николас Мадуро назвал это "попыткой переворота" и заявил о разрыве дипотношений с США.

В настоящее время часть стран признают Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В числе этих стран "группа Лимы" (Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу). Из всего состава группы признать Гуайдо отказалась только Мексика. Кроме того, лидера оппозиции признали Албания, Грузия, США, Швейцария и Организация американских государств.

Россия, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция поддержали Мадуро. Белоруссия и Китай призвал разрешить противоречия путем переговоров.