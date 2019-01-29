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"Лучше отключить". Ошибка позволяет прослушивать почти любой iPhone

29.01.2019,  
13:06
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Обладатели смартфонов iPhone заметили, что в системе видеозвонков FaceTime имеется странная ошибка, позволяющая следить за другими пользователями.

Уязвимость проявляется в том, что звонящий может видеть и слышать своего абонента еще до того, как тот "снял трубку" - инициатору звонка передается и видео с фронтальной камеры, и звук, захваченный микрофоном устройства.

Как уточняет Reuters, ошибка возникает при групповых вызовах. При этом пользователю, который принимает звонок, не сообщается о том, что изображение и звук с его смартфона уже передается звонящему.

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В Apple сообщили, что в курсе странного сбоя и работают над обновлением, которое устранит ошибку. Патч должен выйти до конца текущей недели. Владельцам iOS-девайсов, включая iPhone и iPad, а также пользователям компьютеров Mac рекомендуется временно отключить FaceTime в настройках.

На сайте Apple в разделе System Status сообщается, что групповые звонки Facetime временно отключены.

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