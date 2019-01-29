"Лучше отключить". Ошибка позволяет прослушивать почти любой iPhone

Обладатели смартфонов iPhone заметили, что в системе видеозвонков FaceTime имеется странная ошибка, позволяющая следить за другими пользователями.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ — Benji Mobb™ (@BmManski) 28 января 2019 г.

Уязвимость проявляется в том, что звонящий может видеть и слышать своего абонента еще до того, как тот "снял трубку" - инициатору звонка передается и видео с фронтальной камеры, и звук, захваченный микрофоном устройства.

Как уточняет Reuters, ошибка возникает при групповых вызовах. При этом пользователю, который принимает звонок, не сообщается о том, что изображение и звук с его смартфона уже передается звонящему.

В Apple сообщили, что в курсе странного сбоя и работают над обновлением, которое устранит ошибку. Патч должен выйти до конца текущей недели. Владельцам iOS-девайсов, включая iPhone и iPad, а также пользователям компьютеров Mac рекомендуется временно отключить FaceTime в настройках.

Дыра в FaceTime. Там все плохо с FaceTime, лучше всего пока что FaceTime отключить на айфонах и Маках https://t.co/IvU64CSRgN pic.twitter.com/zRbSnibSx4 — ʎɐsʇɐd ʎdɯnɹƃ (@alexmak) 29 января 2019 г.

На сайте Apple в разделе System Status сообщается, что групповые звонки Facetime временно отключены.