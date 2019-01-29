Ловчев - это более 300 матчей за "Спартак", в составе которого он становился чемпионом Советского Союза, выигрывал Кубок и признавался лучшим игроком страны в 1972 году. За сборную СССР Ловчев провел более 50 матчей и стал бронзовым призером Олимпийских игр.

Даже закончив игровую карьеру, он никогда не переставал играть и переживать за футбол.

В прошлом году во время чемпионата мира по футболу на rg.ru выходила ежедневная программа с Евгением Ловчевым о главных событиях на мировом первенстве.



Каждое утро он был в студии и был готов дать, как всегда, горячий и неравнодушный комментарий по актуальным темам. Евгений Серафимович всегда демонстрировал, что он в отличной форме.

* Я - футболист. И Марадона для меня футбольный Бог

* А как вообще увольняют, скажи мне? Я себя никогда не увольнял... (обращаясь к Олегу Кононову, теперь главному тренеру "Спартака")

* Все заменят майки с фамилией Месси на майки с фамилией Дзюба!

Редакция rg.ru и журнала "Родина" желает Евгению Серафимовичу, как и всегда, оставаться на высоте.



Выпуски программ "Футбол на высоте" доступны здесь.