Мадуро анонсировал создание системы народного ополчения

В ближайшие месяцы в Венесуэле появится система народного ополчения, в составе которой будут до 2 млн человек, заявил президент этой южноамериканской страны Николас Мадуро, выступая на базе ВВС в штате Арагуа. В структуре будут не менее 50 тысяч региональных подразделений, передает ТАСС слова венесуэльского лидера.

Цель ополченцев, как и кадровых военных - не дать "североамериканской империи прикоснуться к пяди территории родины", подчеркнул Мадуро.

На 10-15 февраля в стране запланированы военные учения, которые президент страны ранее назвал "самыми важными" в ее в истории.