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29.01.2019 11:01
Рубрика: Спорт

Малкин вошел в топ-3 по самому низкому коэффициенту полезности в НХЛ

Текст: Данила Жиляев
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги "Питтсбург" на своем льду принимал "Нью-Джерси" и уступил 3:6. Российский нападающий хозяев Евгений Малкин отметился результативной передачей.

В целом, нельзя сказать, что Евгений проводит неудачный сезон. В 49 матчах он набрал 54 очка (14+39), однако при этом его показатель полезности составляет "-20" - один из худших в лиге. Ниже - только у форварда "Флориды" Джонатана Юбердо ("-23") и его одноклубника, защитника Майка Мэтисона ("-21").

Фото: AP Photo/Winslow Townson
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Коэффициент полезности, напомним, высчитывается очень просто. Если игрок находился на площадке в тот момент, когда его команда забросила шайбу, он получает "+1". А если он на льду, и его команда пропускает, то, соответственно, показатель составляет "-1". И Малкин, несмотря на неплохую результативность, по этому показателю, увы, далеко не на высоте.

Кроме того, не обходится и без ошибок с его стороны: так, в игре с "Нью-Джерси" при счете 0:2 он проиграл борьбу у правого борта чеху Павелу Захе, после чего тот вывел на бросок Брайана Бойла, отправившего в ворота хозяев третью шайбу.

В команде относятся к этому с пониманием: неприятности бывают у всех. "Мы пытаемся помочь Джино найти его лучшую игру и продолжаем работать над этим", - заявил главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан.

При этом сам Евгений делает все возможное, чтобы набрать хорошую форму: остается после тренировок, участвует в утренних раскатках. Не так давно он признавался, что все проблемы у него "в голове". По словам Малкина, чтобы вернуть уверенность в своих силах, ему нужно забросить две-три шайбы.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Спорт Хоккей Игроки и тренеры Евгений Малкин
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