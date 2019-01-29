Март в этом году будет зимним месяцем

Февраль и март на европейской территории России будут вполне зимними месяцами.

"К сожалению, в этом году жителям центральных регионов России не стоит рассчитывать на раннюю весну", - рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, погода в последний зимний месяц и первый весенний будет преподносить сюрпризы и окажется очень изменчивой. Прогнозируются и периоды с 15-20-градусными морозами, и оттепели.

"В этом году мы не прогнозируем и быстрого схода снежного покрова, - отметил Вильфанд. - Обычно в центре европейской территории он сходит в первой декаде апреля. Раньше этого срока он вряд ли растает. Дело в том, что помимо холодной погоды, продолжится и нарастание величины снежного покрова. Сугробы и сейчас не маленькие, а за два месяца они еще вырастут".

Интересно, что за последние 25 лет средняя температура января в столичном регионе увеличилась на 2,5 градуса. "Это невероятное потепление. Никогда раньше за такой короткий промежуток времени температура так быстро не росла", - отметил Вильфанд.

На азиатской территории России, к которой относятся Урал, Сибирь и Дальний Восток, в феврале и марте традиционно стоит зимняя погода. В Якутии и Красноярском крае обычные для этих месяцев температуры - минус 20-30 градусов.