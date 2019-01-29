Встречался с начальником всех футбольных арбитров мира Массимо Бузаккой меньше года назад. И как же он за короткий срок постарел, осунулся. Видно, не просто пробивать в футбольном судействе революционные новшества типа системы видеоповторов (VAR). Но пробил же и на днях поведал о триумфе этого не без труда выношенного в ФИФА детища на Кубке мира в России. Швейцарец говорил и отвечал на вопросы в бешеном темпе, легко переходя с родного итальянского на второй, третий... пятый язык. Он пунктуально не пришел, а прибежал на встречу со спортивными репортерами из почти сотни стран за минуту до начала. Бросил мне, сидящему в президиуме на сцене, свой небольшой помятый портфель, который тотчас забрал у меня после разговора: как бы не опоздать и добраться из Лозанны на другое уже вечернее рандеву в Цюрихе. Думаю, успел. Такие как Массимо обычно не опаздывают.

Массимо Бузакка считает, что раньше к судьям относились снисходительно, а сейчас не прощают ни одной ошибки. Фото: РИА Новости

Давайте сразу: на чемпионате в России система видеоповторов не подвела?

Массимо Бузакка: Многие говорили, что подведет. И мы, сторонники VAR, теперь можно признаться, очень волновались. Зато сегодня те, кто готовил, отстаивал, внедрял систему, теперь на все 100 доказали свою правоту. Тут был один тонкий момент: боялись слишком частых остановок в игре. Для меня они - словно неожиданный удар кулаком в живот. Но перерывы были коротки, да и оказалось их не так много.

Однако применение VAR заставляет думать, будто вы и коллеги не всегда уверены в своих действиях.

Массимо Бузакка: А вы посмотрите, во что теперь превратился великий футбол с его прибылями. На кону сотни миллионов: дорогие билеты, огромные призовые, высочайшие зарплаты футболистов и тренеров. И если раньше к судьям относились снисходительно, то сейчас не прощают ни единой ошибки. Любой промах - и карьера арбитра может тут же завершиться. В следующем матче свистеть на поле будет уже другой судья.

А сколько ошибок за игру, по вашим прикидкам, может допустить классный арбитр?

Массимо Бузакка: Вообще-то, по статистике, одну за три игры. Но случаются и по две-три в каждом матче. Трудно всегда поспеть в нужное время в нужное место. И нам помогли. В распоряжение арбитров перед чемпионатом выделили 24 футболистов, которые по нашим просьбам создавали на поле спорные ситуации, требующие использования VAR. И судьи готовились с 8 утра до ночи. По-моему, главная задача видеоповтора - это совсем не обязательно отмена решения. Скорее, его проверка, еще одно подтверждение. Мы не собираемся ужесточать наказание, а стремимся предотвратить его. Нет никакого желания вмешиваться, ломать игру. А вынесенный при помощи VAR вердикт обычно абсолютно понятен игрокам и болельщикам. Пусть не все они это признают публично. В России наша теория себя оправдала.

Какой момент игры обычно наиболее трудный для ваших коллег?

Массимо Бузакка: Бесспорно, назначение или неназначение пенальти. Ведь то, что ясно для меня, арбитра, совершенно не обязательно уловимо для игроков провинившейся команды. У них, что естественно, собственная интерпретация эпизода. Вторая трудность - предъявление прямой "красной карточки". Это огромная ответственность для арбитра. После такого показа он двое-трое суток не спит: эпизод нарушения и удаления прокручивается, не выходит из головы, бывает, он опять возвращается через год, через пять. Вдруг на удаление повлияли судейские эмоции или излишняя раздражительность игроков? Но уразумейте, что для нас на поле нет сборных Бразилии или Германии. Есть команда "А" и команда "В". На ЧМ-2018 обошлось без прямых удалений, отправляли в раздевалку только после второй желтой. И VAR здесь была безупречна. Зрачок телекамеры беспристрастен. Да и игроки понимают, что за ними наблюдают не одни лишь люди в черном. И еще: сфоливший футболист старается побыстрее заиграть эпизод, перевести мяч подальше. Уследить за этим трудно. На Кубке мира система ВАР сработала безошибочно. Почти безошибочно.

Вот видите, почти...

Массимо Бузакка: На чемпионате-2018 была одна судейская ошибка, допущенная при видеопросмотре. Но не больше. За 64 игры при 20 просмотрах 3 судейских решения нашли подтверждение, 17 - изменены.

Позвольте вас перебить. А почему бы сразу, по ходу игры арбитру не признать и без VAR, да, тут я промахнулся, штрафной отменяю.

Массимо Бузакка: Этого ни в коем случае нельзя делать в начале матча. Судья обязан демонстрировать футболистам уверенность в себе. Если сразу в ход пойдут судейские извинения, считай, что матч сломан, игра для арбитра закончена. Но вернемся к видеопросмотрам. По определению положений "вне игры" достигнута абсолютная точность в 100 процентов. Проверили при помощи VAR назначение 455 штрафных: в 95 процентах случаев арбитры не ошиблись. Нам нельзя ни в коем случае останавливаться, обязательно идти дальше. Поддержите же нас в этих судейских поисках истины. Поймите: для меня - это тоже революция. 20 лет арбитр судил так, как было принято, а сегодня он приспосабливается к новым правилам.

С кем легче иметь дело на поле - со звездами или с общей массой хороших профессионалов?

Массимо Бузакка: Игроки экстра-класса иногда апеллируют к судьям. Но зато они, знающие себе цену, реже грубят. Им не хочется прослыть хулиганами, портить имидж. А Кубок мира в России провели классно и организаторы, и футболисты. И мы, судьи, тоже.