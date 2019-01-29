Матвиенко призвала Носкова разобраться с блокировкой Киевом российского ТВ

Российские власти должны разобраться с блокировкой российских телеканалов украинскими властями и защитить интересы жителей приграничных регионов РФ. С таким призывом к главе Минкомсвязи Константину Носкову обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В ходе встречи с министром в Совфеде в формате "открытого диалога" тему украинского телевидения поднял сенатор от приграничной Белгородской области Николай Рыжков. По его словам, местные жители жалуются на содержание украинских телепередач, в которых звучит негативная информация о России.

"Хорошо бы, чтобы международные организации - и, Константин Юрьевич, вы бы с ними поработали - разобрались бы с Украиной, которая запретила трансляцию российских телевизионных программ", - сказала Валентина Матвиенко, обращаясь к Носкову.

Она констатировала, что международные организации не реагируют на ситуацию, тем временем киевские власти запрещают российские телеканалы, "и глушат, и все что угодно делают". "Нам, конечно, нельзя уподобляться, но тем не менее приграничные регионы очень многие поднимают эти проблемы", - отметила глава Совфеда и призвала министра отнестись с особым вниманием к данной теме.