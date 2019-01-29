Матвиенко: в 2019 году надо принять 20 законов по цифровой экономике

Законодателям предстоит большая и интенсивная работа по нормативному обеспечению цифровизации экономики. За три года они должны принять более 60 законопроектов. Такую цель обозначила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи сенаторов с министром связи Николаем Носковым в формате "открытого диалога".

"В ближайшие три года нужно будет рассмотреть более 60 законопроектов, из них 20 - в этом году", - подчеркнула глава Совфеда.

При этом она поручила главе комитета по экономической политике Дмитрию Мезенцеву прояснить судьбу ряда сенаторских инициатив по использованию цифровых технологий в финансовой сфере, которые "уже почти год практически без движения лежат в Государственной Думе". "Необходимо выяснить, что сдерживает их принятие. Если они некачественные, скажите, мы будем их дорабатывать", - сказала Матвиенко.

Она напомнила, что промедление в такой динамичной сфере "смерти подобно". "У нас сегодня есть все для цифрового прорыва, и провалить его из-за бумажной волокиты, бюрократии избыточной, еще каких-то факторов было бы просто стыдно", - добавила спикер.