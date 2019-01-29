Медведчук рассказал о плане создания автономного региона Донбасс

Лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук предложил создать в составе Украины автономный регион Донбасс. О деталях своей инициативы он рассказал во вторник на съезде "Оппозиционной платформы - За жизнь", членом которой он является.

Согласно концепции Медведчука, автономность Донбасса подразумевает функционирование там органов самоуправления, включая собственное правительство, парламент и прочие структуры, обеспечивающие жизнедеятельность региона. В целях формирования такого автономного региона необходимо внести изменения в конституцию Украины.

По словам лидера "Украинского выбора", это предложение полностью вписывается в содержание минских договоренностей, которые подкреплены резолюцией Совета безопасности ООН. Кроме того, как заверил Медведчук, оно не противоречит законодательству Украины.