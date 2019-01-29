МИД Колумбии прокомментировал пометку Болтона о военных

Министерство иностранных дел Колумбии не сумело объяснить пометку об отправке пяти тысяч американских военных в эту страну, сделанную в блокноте советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Видеообращение на эту тему появилось на сайте колумбийского МИД.

"Нам неизвестны значение и причины записи в блокноте мистера Болтона, в которой упоминается о Колумбии", - сказал министр иностранных дел страны Карлос Холмс Трухильо Гарсия. Ранее администрация президента Колумбии также не смогла дать пояснений по этому поводу.

Накануне колумбийская газета El Pais сообщила, что во время пресс-конференции в президентском дворце в Боготе, куда Болтон прибыл с визитом для обсуждения кризиса в Венесуэле, в его руке журналисты разглядели блокнот с записью: "5000 военнослужащих в Колумбию". В ходе пресс-конференции было объявлено о введении санкций против венесуэльской нефтяной компании (PDVSA), что является одной из мер давления на президента Николаса Мадуро, которого США и их союзники пытаются отстранить от власти неконституционными методами, поддерживая попытку госпереворота в этой стране.

Болтон ничего не говорил о возможности отправки войск в Колумбию в этом контексте, но американская пресса в последние дни неоднократно упоминала, что в Белом доме не исключали "военных опций" для разрешения кризиса в Венесуэле.

Колумбия уже несколько десятилетий является одним из ключевых военных союзников США в регионе. Американские военные имеют право использования нескольких военных объектов в этой стране.