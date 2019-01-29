Новости

В Улан-Уде 60 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме 07:07
Минюст предложил узаконить "вынужденную" коррупцию 07:06
МИД Колумбии прокомментировал пометку Болтона о военных 07:04
Самая молодая женщина-педофил Британии получила семь лет тюрьмы 06:57
Иран пообещал помочь в восстановлении Сирии 06:53
Global Times: В США разрабатывают нарушающее ДРСМД оружие 06:04
Мадуро пообещал ответить на американские санкции 05:45
Археологи нашли древнее винное хранилище в Египте 05:32
В перестрелке в Техасе пятеро полицейских получили ранения 05:23
Трамп не исключил нового "шатдауна" 05:02
Пользователи массово пожаловались на сбои в работе Instagram 04:54
Самый северный аэропорт России получит 3,6 млрд на реконструкцию 04:41
Два человека погибли при пожаре на судоверфи Стамбула 04:21
Трамп согласился выступить с посланием Конгрессу пятого февраля 03:49
Минюст США рассказал о скором заверщении расследования Мюллера 02:52
США официально обвинили Huawei в промышленном шпионаже 02:12
Конгресс США оценил потери из-за "шатдауна" в три миллиарда долларов 01:32
США ввели новые санкции против Венесуэлы 01:02
Дом.РФ сообщил о новом рекорде по выдаче ипотеки в России 00:43
Стало известно, когда и где похоронят столичного министра Черникова 00:40
Под Тулой ребенка насмерть завалило снегом 00:34
Трамп: Экс-главе Starbucks не хватит смелости для участия в выборах 00:31
В Москве подросток арестован по делу о поджоге сверстника 00:07
Толкнувший Скабееву депутат заявил, что не верит в серьезность угроз 28.01.2019
У границ России засекли три самолета-разведчика США 28.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
ВС РФ разъяснил, как правильно поступать с бракованным гаджетом
ВС РФ разъяснил, как правильно поступать с бракованным гаджетом
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
29.01.2019 07:04
Рубрика: В мире

МИД Колумбии прокомментировал пометку Болтона о военных

Текст: Игорь Дунаевский
Фото: AP Photo/ Evan Vucci Фото: AP Photo/ Evan Vucci
Фото: AP Photo/ Evan Vucci

Министерство иностранных дел Колумбии не сумело объяснить пометку об отправке пяти тысяч американских военных в эту страну, сделанную в блокноте советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Видеообращение на эту тему появилось на сайте колумбийского МИД.

Колумбия не предоставит базу для вторжения в Венесуэлу

"Нам неизвестны значение и причины записи в блокноте мистера Болтона, в которой упоминается о Колумбии", - сказал министр иностранных дел страны Карлос Холмс Трухильо Гарсия. Ранее администрация президента Колумбии также не смогла дать пояснений по этому поводу.

Накануне колумбийская газета El Pais сообщила, что во время пресс-конференции в президентском дворце в Боготе, куда Болтон прибыл с визитом для обсуждения кризиса в Венесуэле, в его руке журналисты разглядели блокнот с записью: "5000 военнослужащих в Колумбию". В ходе пресс-конференции было объявлено о введении санкций против венесуэльской нефтяной компании (PDVSA), что является одной из мер давления на президента Николаса Мадуро, которого США и их союзники пытаются отстранить от власти неконституционными методами, поддерживая попытку госпереворота в этой стране.

Захарова высказалась об опечатке Джона Болтона

Болтон ничего не говорил о возможности отправки войск в Колумбию в этом контексте, но американская пресса в последние дни неоднократно упоминала, что в Белом доме не исключали "военных опций" для разрешения кризиса в Венесуэле.

Колумбия уже несколько десятилетий является одним из ключевых военных союзников США в регионе. Американские военные имеют право использования нескольких военных объектов в этой стране.

В мире США В мире Южная Америка Колумбия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Власти Венесуэлы отпустили нацвалюту в свободное плавание
Капитан судна "Норд" Владимир Горбенко пропал в Киеве
Мединский поручил проверить безопасность всех крупнейших музеев РФ
FT: Польше придется согласовывать свой газопровод с Россией
Косачев: Сценарий выхода России из Совета Европы прорабатывается