МИД: Новый план ОБСЕ по Донбассу идет вразрез с Минскими соглашениями

Новый план спецпредставителя ОБСЕ по Украине Мартина Сайдика, предполагающий развертывание на Донбассе совместной миссии ООН и ОБСЕ, идет вразрез с Минскими соглашениями.

Об этом 29 января сообщил источник МИД РФ РИА Новости.

Как пояснил собеседник агентства, план Сайдика ставит целью создать на востоке Украины военно-гражданскую администрацию под международным контролем.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что в плане нет ничего нового по сравнению с тем, что предлагали раньше спепредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер и другие.

"Фактически речь идет об отстранении от дел нынешних властей ДНР и ЛНР", - отметил он. Кроме того, предложенное Сайдиком решение противоречит Минским соглашениям.

Ранее Мартин Сайдик дал интервью немецкому изданию Kleine Zeitung, в котором пояснил, что согласно его плану, миссии ООН и ОБСЕ должны работать под общим руководством. Кроме того, план должен быть вначале одобрен "нормандской четверкой" (Германия, Россия, Франция, Украина).

Между тем Киев поддерживает ввод миротворцев ООН на Донбасс, о чем ранее заявлял министр иностранных дел Украины Павел Климкин.