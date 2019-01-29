МИД призвал другие страны отказаться от планов интервенции в Венесуэлу

Россия призывает другие государства отказаться от любых планов военной интервенции в Венесуэлу. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков напомнил, что "мы много раз проходили в недавнем прошлом через ситуации, когда противоправное внешнее вмешательство во внутренние процессы" в различных государствах "приводило к кровопролитию, что может произойти и в Венесуэле".

Рябков, которого цитирует агентство РИА Новости, при этом назвал "недостоверными" и "не соответствующими действительности" сообщения западной печати о нахождении в Венесуэле неких российских наемников. В то же время он подчеркнул, что Москва не будет спекулировать о своих действиях в том случае, если внешние силы все же решатся на военное вмешательство в дела этой южноамериканской страны.

Во вторник глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли на слушаниях в сенате США опроверг раздуваемые западной прессой сообщения о неких признаках военного присутствия России или Китая в Венесуэле. При этом ранее власти США на разных уровнях, включая президента Дональда Трампа, не исключали военного сценария для разрешения ситуации.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны 23 января после того, как Верховный суд заблокировал его назначение главой парламента. Гуайдо признали США и ряд союзных им государств. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал это попыткой госпереворота.