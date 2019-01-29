Минэкономразвития объяснило "строительный бум" в 2018 году

Минэкономразвития считает высокие показатели по объему строительных работ в 2018 году, появившиеся в кардинально пересмотренных Росстатом данных по прошлому году, следствием расхождения в статистике. Об этом говорится в сообщении, распространенном ведомством.

В январе Росстат существенно пересмотрел динамику объема строительных работ за 2018 год. Если предыдущая оценка за январь-ноябрь 2018 года составляла 0,5 процента год к году, то, по обновленным данным, рост за тот же период составил уже 5,7 процента. В целом за 2018 год объем строительных работ увеличился на 5,3 процента.

Обновленные данные по объему строительных работ объясняют ускорение роста инвестиций в основной капитал в третьем квартале 2018 года, говорится в комментарии Минэкономразвития. По данным Росстата, темп роста инвестиций в основной капитал в третьем квартале составил 5,2 процента год к году, в то время как министерство прогнозировало этот показатель на уровне 1,8-2,3 процента (на основании оперативных индикаторов инвестактивности). "Такое расхождение сигнализировало о высокой вероятности пересмотра исторической динамики одного из индикаторов - либо "объем работ по виду деятельности "Строительство", либо "инвестиции в основной капитал", - отмечается в сообщении Минэкономразвития.

Расхождения в динамике индикаторов могут быть обусловлены, например, лагами во времени сдачи и приемки работ (и, соответственно, отражением в официальной статистической отчетности), а также расхождениями в оценке осуществленных затрат и стоимости работ, считают в Минэкономразвития. До пересмотра данных Росстатом номинальные объемы показателей "объем работ по виду деятельности "инвестиции в здания (включая жилые) и сооружения" за январь-сентябрь 2018 года в целом по России не демонстрировали существенных диспропорций, добавляют в ведомстве.

В то же время ситуация выглядела принципиально иной в региональном разрезе, говорится в сообщении. Так, расхождение данных наблюдалось по Ямало-Ненецкому автономному округу, заявили в ведомстве. По данным за январь-сентябрь 2018 года до пересмотра статистики, объем строительных работ составлял 97 миллиардов рублей, в то время как инвестиции в здания (включая жилые) и сооружения по Ямало-Ненецкому автономному округу за тот же период составили 592 миллиарда. Вероятно, при пересмотре данных это расхождение было устранено (что составляет около шести процентов от совокупного объема работ по виду деятельности "Строительство" в целом по РФ за 2018 год), указывает Минэкономразвития в комментарии.