Минимальная цена цифровой приставки в крупных сетях составит 990 рублей

Крупнейшие российские торговые сети в четверг подпишут меморандум о продаже приставок для приема цифрового телевидения. Минимальная стоимость самой простой приставки, которая позволит принимать на аналоговых телевизорах цифровой эфирный сигнал, не должна быть выше 990 рублей.

Об этом в рамках встречи с членами Совета Федерации в формате "открытого диалога" сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков.

При этом он отметил большой спрос у населения на телевизоры.

"За ноябрь-декабрь продажи телевизоров в стране выросли в два раза", - констатировал он.

Что касается приставок, то на данный момент их продано 32 тысячи.