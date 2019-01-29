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29.01.2019 09:06
Рубрика: Власть

Минюст предложил прощать вынужденные коррупционные нарушения чиновников

Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, который позволит прощать чиновников за вынужденные коррупционные правонарушения. Подразумеваются ситуации, когда чиновник в силу каких-то форс-мажорных обстоятельств не смог до запятой выполнить антикорруционные требования. Первый пример, который приходит на ум в связи с этим, - какие-то неточности в декларациях о доходах и расходах.

"В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, невозможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством Российской Федерации не предусмотрено", - говорится в пояснительной записке ведомства.

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Иными словами, чиновника надо наказать даже в том случае, когда он физически не мог выполнить все требования, при этом о плохом даже не помышлял. Конкретных примеров в подготовленных материалах не приводится. Но каждый раз решать, действительно ли у чиновника были объективные обстоятельства и можно ли его освободить от наказания, будут комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Исходя из пояснительных материалов видно, что нет речи о прощении коррупционных преступлений, таких как взятка, растрата и прочее. Все, что попадает под Уголовный кодекс, сходить с рук не будет. Проект распространяется именно на ситуации, когда поступок чиновника лишь формально считается нарушением.

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