Минюст предложил узаконить "вынужденную" коррупцию

После общественного обсуждения поправок Минюст планирует опубликовать список случаев, когда несоблюдение антикоррупционных требований не будет являться нарушением, пишет газета "Ведомости".

Преступлением не будет считаться коррупционное действие, совершенное "вследствие обстоятельств непреодолимой силы".

Уведомление о разработке документа опубликовано на федеральном портале проектов правовых актов. В материалах к нему говорится, что в определенных обстоятельствах соблюдение требований в целях противодействия коррупции невозможно в силу объективных причин. Однако для этих случаев освобождения от ответственности не предусмотрено, пишут авторы документа.