Минкомсвязи прогнозирует рост зарплат на "Почте России" к 2024 г. в 1,5 раза

Заработные платы на "Почте России" к 2023-2024 году могут вырасти в полтора раза. Такие расчеты сделал глава Минкомсвязи Константин Носков.

Сейчас средняя зарплата на предприятии - 23 тысячи 204 рубля, констатировал он в ходе встречи с членами Совета Федерации в формате "открытого диалога". Она отличается по разным регионам: больше - на Дальнем Востоке, ниже - в Южном федеральном округе, как и в целом средняя зарплата по регионам.

В рамках реализации стратегии развития "Почты России" к 2023-2024 году планируется выйти на увеличение зарплаты как минимум в полтора раза.