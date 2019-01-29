Минприроды опубликовало Стратегию развития минерально-сырьевой базы

Стратегия предусматривает развитие минерально-сырьевой базы за счет выявления новых месторождений углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых, в том числе нетрадиционных геолого-промышленных типов в перспективных регионах России и ее континентального шельфа.

Согласно документу, мировой топливно-энергетический баланс будет постепенно меняться. Доля использования нефти и угля будет постепенно сокращаться, доля газа - расти, доля уранового сырья сохранится на нынешнем уровне. Доля возобновляемых источников энергии будет расти, но в целом не окажет решающего влияния на мировой рынок нефти, газа, угля, урана. Будет расти доля извлечения нефти и газа из сланцевых отложений, начнется освоение газогидратов. Спрос на твердые полезные ископаемые будет расти преимущественно за счет таких отраслей, как строительство, сельское хозяйство, автомобилестроение, энергетика, аэрокосмическое производство, оборонно-промышленный комплекс.

Среди внешних вызовов Стратегия учитывает колебание мировых цен на минеральное сырье и связанное с ним возможное падение доходов российских компаний, обострение конкуренции между российскими и зарубежными компаниями в условиях санкций, развитие альтернативной энергетики, появление на мировых рынках новых крупных поставщиков минеральных ресурсов и т.д. В числе внутренних вызовов - недостаточные объемы регионального геологического изучения недр, сокращение бюджетного финансирования работ по геологоразведке, исчерпание запасов разрабатываемых месторождений углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых, отставание отечественных технологий от зарубежных и т.д.

"Риски и вызовы связаны с результатом геологоразведочных работ, конъюнктурой рынка, отсутствием инфраструктуры, а также состоянием технологий разведки и добычи. Мы планируем снизить риски за счет активизации регионального геологического изучения, формирования минерально-сырьевых центров, использования современных технологий и экономических моделей, концентрации бюджетных средств, кадрового и технологического потенциала на значимых для отечественной экономики видах полезных ископаемых", - отметил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Реализация Стратегии направлена на повышение геологической изученности территории РФ, ее континентального шельфа, обеспечение государственного финансирования геологоразведочных работ ранних стадий в объемах, необходимых для формирования и наращивания "поискового задела", создание условий для проведения научно-исследовательских, тематических и опытно-методических работ, ориентированных на повышение качества прогнозирования, поисков, оценки и разведки месторождений полезных ископаемых.

По результатам реализации Стратегии изученность Российской Федерации государственной геологической съемкой масштаба 1:1 000 000 к 2025 году составит 100 процентов, а к 2035 году будут изучены все перспективные горнорудные и нефтегазоносные территории в масштабе 1:200 000.

Соотношение прироста запасов полезных ископаемых и их добычи для первой группы полезных ископаемых (природный газ, медь, никель, молибден, вольфрам, ниобий, кобальт, германий, платиноиды, апатитовые руды, железные руды, калийные соли, уголь, цементное сырье) устанавливается на уровне не ниже 50 процентов, что позволит поддержать достигнутые уровни добычи на протяжении многих десятилетий. В случае падения показателя ниже целевого значения добыча этих видов полезных ископаемых также будет оставаться стабильной на протяжении 20 - 30 лет.

Для второй группы полезных ископаемых (нефть, свинец, сурьма, золото, серебро, алмазы, цинк, особо чистое кварцевое сырье), недостаточно обеспеченных запасами месторождений, это соотношение устанавливается на уровне 100 процентов, а предельно допустимое - на уровне 75 процентов, что позволит поддержать достигнутые уровни добычи на протяжении многих десятилетий. В случае падения показателя до критического уровня добыча будет оставаться стабильной на протяжении 15 - 20 лет, а затем постепенно начнет снижаться.

Для третьей группы полезных ископаемых (уран, марганец, хром, титан, бокситы, цирконий, бериллий, литий, рений, редкие земли иттриевой группы, плавиковый шпат) целевое значение показателя устанавливается на уровне 75 процентов, а предельно допустимое - на уровне 50.

В качестве показателя, характеризующего повышение инвестиционной привлекательности геологоразведки, устанавливается отношение вложений внебюджетных средств на выполнение геолого-разведочных работ к объему бюджетного финансирования. Начиная с 2019 года на каждый рубль бюджетного финансирования, вложенный в геолого-разведочные работы, будет приходиться не менее 10 рублей средств недропользователей.