Минпросвещения: 70% школ проводят уроки финансовой грамотности

Новости

В зоопарк Барнаула привезли жениха для рыси Евы 12:12
В Петербурге учителя физкультуры заподозрили в избиении школьника 12:04
Mitsubishi представит в Женеве новый внедорожник 12:02
В Тверской области осужден мужчина, вырастивший 11 кг конопли 11:56
Врачи скорой помощи Москвы госпитализируют каждого третьего пациента 11:52
Синоптики пообещали москвичам мартовскую оттепель в феврале 11:51
В Тюмени блогеров задержали за вооруженное "похищение" девушки 11:50
Аудитория II Европейских игр может составить более 500 млн 11:40
Власти Москвы поддержали ограничения для машин ниже "Евро-4" 11:37
Под Тверью пенсионерка получила тяжелые травмы, катаясь на снегоходе 11:36
Эксперт оценил заявление о провале Украины из-за "Северного потока-2" 11:36
Карельский депутат предложил ввести в России "отпуск по болезни" 11:34
В Зауралье завели дело о халатности после гибели шести детей при пожарах 11:33
Эксперты дали прогноз по росту потребительских цен 11:31
Монахи Афона отказались ехать на интронизацию нового украинского "патриарха" 11:30
Toyota прекратила продажи гибридного Prius в России 11:24
Под Волгоградом жильцов дома эвакуировали из-за просевшей крыши 11:17
НБКИ: Средний размер "займа до зарплаты" превысил 8 тысяч рублей 11:15
Красноярский СК возбудил дело по убийству полувековой давности 11:15
В Омске найден мертвым бизнесмен Немирович-Данченко 11:14
В Горном Алтае проверят информацию об избиении подростка-инвалида 11:11
Видео: В Москву привезли членов банды Аслана Гагиева 11:10
Привезенный с Луны грунт оказался земного происхождения 11:05
Замглавы Росгеологии уволен после скандала 11:04
Задержан вице-губернатор по ЖКХ Ленобласти Олег Коваль 11:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
29.01.2019 10:54
Рубрика: Общество

Минпросвещения: 70% школ проводят уроки финансовой грамотности

Текст: Ксения Колесникова
Более 70% школ и 80% колледжей и техникумов преподают финансовую грамотность для учеников. Об этом говорят данные мониторинга, проведенного Министерством просвещения совместно с Центробанком.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Что это за программы? Они позволяют школьникам узнать основы экономики, узнать о расходах и доходах семьи, защиты от мошенничества, о планировании личных финансов.

Такие уроки вели в прошлом году около 30 тысяч российских школ. При этом более 23 тысяч внедрили программы финансовой грамотности с 5 по 9 класс для более 3 миллионов школьников.

Фото: Depositphotos.com
Почему пожилым надо повышать уровень финансовой грамотности

"Регионы активно включаются, все больше школ охвачено качественными программами по финансовой грамотности, - рассказала министр просвещения Ольга Васильева. - Мы получаем много положительных отзывов. Важно, чтобы дети не просто учились считать, но имели представление о важности труда, мире профессий, торговле и семейном бюджете".

Какие регионы самые активные? Республика Башкортостан (1352 школы), Московская область (1122), Республика Татарстан (1029). При этом в Свердловской (104) и Ростовской (98) областях финансовая грамотность активно "идет" и в программы среднего профессионального образования.

В министерстве подчеркивают: через школьников материалы уроков могут передаваться и ставшему поколению, снижая риски ошибок в финансовых делах семьи.

Причем 35% российских школ внедряют элементы финансовой грамотности прямо с начальной школы - в программы для малышей.

Всего финансовую грамотность изучают более 5 миллионов школьников и более 870 тысяч студентов СПО.

Общество Образование Правительство Минпросвещения
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минюст предложил прощать вынужденные коррупционные нарушения чиновников
"Северный поток-2" назвали крупнейшим провалом украинских властей
Мадуро пообещал ответить на американские санкции
Трамп не исключил нового "шатдауна"
США официально обвинили Huawei в промышленном шпионаже