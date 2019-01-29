Минпросвещения: 70% школ проводят уроки финансовой грамотности

Более 70% школ и 80% колледжей и техникумов преподают финансовую грамотность для учеников. Об этом говорят данные мониторинга, проведенного Министерством просвещения совместно с Центробанком.

Что это за программы? Они позволяют школьникам узнать основы экономики, узнать о расходах и доходах семьи, защиты от мошенничества, о планировании личных финансов.

Такие уроки вели в прошлом году около 30 тысяч российских школ. При этом более 23 тысяч внедрили программы финансовой грамотности с 5 по 9 класс для более 3 миллионов школьников.

"Регионы активно включаются, все больше школ охвачено качественными программами по финансовой грамотности, - рассказала министр просвещения Ольга Васильева. - Мы получаем много положительных отзывов. Важно, чтобы дети не просто учились считать, но имели представление о важности труда, мире профессий, торговле и семейном бюджете".

Какие регионы самые активные? Республика Башкортостан (1352 школы), Московская область (1122), Республика Татарстан (1029). При этом в Свердловской (104) и Ростовской (98) областях финансовая грамотность активно "идет" и в программы среднего профессионального образования.

В министерстве подчеркивают: через школьников материалы уроков могут передаваться и ставшему поколению, снижая риски ошибок в финансовых делах семьи.

Причем 35% российских школ внедряют элементы финансовой грамотности прямо с начальной школы - в программы для малышей.

Всего финансовую грамотность изучают более 5 миллионов школьников и более 870 тысяч студентов СПО.