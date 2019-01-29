Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных работников

Минтруд РФ предлагает отменить медосмотры у офисных работников на основании того, что работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда.

Уведомление о разработке документа с этими изменениями министерство разместило на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Медосмотры офисных сотрудников в сопроводительных документах к уведомлению называются избыточными. Их планируется отменить уже в августе 2019 года.

В материалах говорится, что работы за компьютером не являются вредными и (или) опасными условиями труда и не связаны с высоким риском получения производственных травм и профессиональных заболеваний.