Минздрав предлагает разрешить ввоз гашиша и каннабиса в Россию для научных исследований и испытаний.

Речь идет об ограниченных поставках этого растительного сырья, в том числе для изучения их потенциала в отношении развития наркотической зависимости.

По уверениям экспертов ведомства, это не отразится на общей статистике потребления гашиша и каннабиса в стране. Проект изменений в приложение к постановлению кабинета министров "Об установлении государственных квот на наркотические средства ‎и психотропные вещества" опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Оборот таких веществ разрешен в России для оперативно-разыскной и экспертной деятельности, для научных исследований и в целях обучения специалистов. А вот использование в медицинских целях гашиша и каннабиса запрещено.

Квоты на ввоз планируется определять, ориентируясь на расчеты Московского эндокринного завода. Именно на площадке этого завода предполагается проводить исследования с образцами из сырья этих растений. Целью исследований станет определение эффективности и безопасности каннабиноидного ряда препаратов для медицинского применения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила свой обзор с характеристиками каннабиса и изготовленных из этого растения экстрактов и настоек, чтобы определить их наркогенный потенциал и способность формировать наркотическую зависимость. Но несмотря на это, в ряде европейских стран разрешено медицинское применение этих веществ при некоторых клинических состояниях, отмечается в пояснительной записке.