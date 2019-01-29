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29.01.2019 12:54
Рубрика: Общество

Москалькова поддержала предложение засчитать в стаж воспитание детей

Текст: Марина Гусенко, Елена Новоселова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова одобрила предложение засчитывать в общий трудовой стаж годы, которые российские женщины проводят дома, воспитывая детей. Об этом она заявила на презентации  проекта "Сотрудничество в области реализации Национальной стратегии действий РФ в интересах женщин на 2017-2022 годы" в московском офисе Совета Европы.

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Она уточнила в беседе с корреспондентом "РГ", что сейчас женщине засчитывается в стаж только период декретного отпуска - первые три года после рождения малыша, и в этот период государство делает за нее отчисления в Пенсионный фонд России, таким образом, страховой стаж для нее не прерывается. Однако, по мнению Москальковой у женщины должна быть возможность посвятить себя воспитанию детей и после достижения ими трехлетнего возраста. А значит и дальнейшие периоды, когда она не ходит на работу, а растит детей, должны засчитываться в стаж, дающий в последствии право на пенсию.

По мнению уполномоченного по правам человека в РФ, было бы разумно разрешить им "работать дистанционно, если это вызвано семейными ситуациями и не снижает результат труда".

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам человека Трудовое законодательство
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