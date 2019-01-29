Москалькова призвала пересмотреть перечень запрещенных для женщин профессий

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что перечень профессий, которыми запрещено заниматься женщинам, пора пересмотреть. Об этом она заявила в Москве на круглом столе, посвященном вопросам защиты интересов женщин.

"Представляется целесообразным, может быть, пересмотреть и перечень профессий, которые запрещены для женщин, с учетом сегодня новых технологий и новых возможностей", цитирует ее РИА Новости.

Также уполномоченный по правам человека в РФ не исключает возможность разрешить работодателям принимать женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком на дистанционную работу, "если это не наносит вред службе".

Москалькова отметила, что при развитости интернет-технологий, в Трудовом кодексе России нет "возможности заключать такие договоры, или они, по крайней мере, ограничены, или они, по крайней мере, требуют уточнения".