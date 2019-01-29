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29.01.2019 13:53
Рубрика: Власть

Москалькова призвала пересмотреть перечень запрещенных для женщин профессий

Текст: Елена Новоселова

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что перечень профессий, которыми запрещено заниматься женщинам, пора пересмотреть. Об этом она заявила в Москве на круглом столе, посвященном вопросам защиты интересов женщин.

Фото: iStock
Москалькова поддержала предложение засчитать в стаж воспитание детей

"Представляется целесообразным, может быть, пересмотреть и перечень профессий, которые запрещены для женщин, с учетом сегодня новых технологий и новых возможностей", цитирует ее РИА Новости.

Также уполномоченный по правам человека в РФ не исключает возможность разрешить работодателям принимать женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком на дистанционную работу, "если это не наносит вред службе".

Москалькова отметила, что при развитости интернет-технологий, в Трудовом кодексе России нет "возможности заключать такие договоры, или они, по крайней мере, ограничены, или они, по крайней мере, требуют уточнения".

Власть Работа власти Экономика Работа Занятость Президент Уполномоченный по правам человека
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