На экраны Союзного государства выходит драма "Спасти Ленинград"

Картина рассказывает о реальных событиях - о трагедии баржи 752, произошедшей в сентябре 1941 года, положившей начало великой "Дороге Жизни". Баржа, перевозившая около 1500 пассажиров из Осиновца на другой берег Ладоги, потерпела крушение в шторм, подверглась бомбардировке вражескими самолетами. Спаслось 150 человек. Данные о трагедии на барже 752 были засекречены до 2004 года, и до сих пор о крушении знают немногие.

Юные герои Костя (его сыграл внук Андрея Миронова - Андрей Удалов-Миронов) и Настя (Мария Мельникова - дочь актрисы Анастасии Мельниковой) оказываются на барже, которая должна вывезти людей из блокадного Ленинграда. Ночью судно попадает в шторм и терпит бедствие. Трагедию на барже окрестили "Ладожским Титаником".

Режиссер Алексей Козлов рассказывает:

- Я нашел эту историю в интернете: когда баржа была уничтожена, по Неве плавали детские панамки, чемоданчики, туфельки. История меня зацепила. Мой интерес перерос в сценарий. На судне были военные, которые отправлялись не в эвакуацию, а на фронт. Они искали путь к спасению ленинградцев. Баржа не дошла, но путь был найден.

Большую работу в архивах проделала писатель Неонилла Самухина, у которой на барже погибла бабушка. Галина Кузнецова рассказала о своем плавании в эвакуации на подобной барже через Ладогу. Ее рассказ был очень близок к тому, что происходило на барже 752 - их тоже бомбили самолеты. Мы подняли жесточайший факт блокады. 9 мая 2018 года наша съемочная группа совместно с родственниками погибших на барже прошла единой колонной по Невскому проспекту в "Бессмертном полку".

- "Спасти Ленинград" - фильм-катастрофа?

Алексей Козлов: Экшен. Если бы меня попросили показать Спилбергу два фрагмента, я бы показал бой и шторм. Шторм на Ладоге довольно сложно исполнить. У меня был дом в деревне. У дома - озеро. Там мы построили декорации. Многие сцены мы снимали на настоящей реконструированной барже. При помощи водосбросов и ветродуев создавали волну.

-Как вы нашли актеров?

Алексей Козлов: Почти все актеры из Санкт-Петербурга, для них это история родного города. Главную героиню я нашел случайно. Однажды мы с ее матерью, Анастасией Мельниковой, решили обсудить сценарий у нее дома. Когда я пришел, увидел очаровательную Машу, сидящую за роялем. Из гостей я вышел с ощущением, что нашел главную героиню для своего фильма. Ей 15 лет. Она заканчивает школу. Все каникулы провела на съемочной площадке. Партнер Маши актер Андрей Удалов-Миронов всю зиму приезжал в Петербург на репетиции. Мы много времени гуляли, общались. Через его игру видно столкновение молодой энергетики с адом.

Анастасия Мельникова сыграла главную героиню в преклонном возрасте. Ее отец - врач должен был плыть на барже, но он сошел на берег и на его глазах баржу разбомбили. Борис Щербаков сыграл советского военноначальника, а Гела Месхи - особиста.

Продюсер Аркадий Фадеев: Фильм снят на частные деньги. 10 % бюджета дал город - их хватило на 7 съемочных дней. Почему мы его сняли? Потому что не хотим, что историческая память о Великой Отечественной войне, о блокаде была забыта, как забыта память о Ледовом побоище. На победу в Великой Отечественной войне работал весь Советский Союз - и русские, и белорусы, и казахи...