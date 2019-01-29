На развитие сельских территорий планируется направить более 25 млрд рублей

На развитие сельских территорий в 2019 году правительство намерено направить более 25 миллиардов рублей.

Министерство сельского хозяйства намерено к 15 марта завершить подготовку проекта государственной программы комплексного развития сельских территорий, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. В поручении президента крайний срок для утверждения госпрограммы - 1 июня.

С 2014 года этой темой правительство занимается в рамках отдельной стратегии устойчивого развития села. За пять лет на эти цели было направлено, подчеркнул Медведев, более 170 миллиардов рублей. На селе построили почти 4 миллиона квадратных метров жилья, открыли 630 фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики, заработали школы почти на 13 тысяч мест. Сделать предстоит тоже немало, и в этом году, напомнил глава кабинета министров, на развитие сельских территорий планируется направить более 25 миллиардов рублей.

Новая госпрограмма, по словам Дмитрия Медведева, должна учитывать мероприятия, предусмотренные в рамках реализации национальных проектов. Также нужно сохранить те меры, которые ранее доказали свою эффективность.

Премьер-министр обозначил две ключевые задачи, которые предстоит решить на стадии разработки госпрограммы. Во-первых, исключить дублирование позиций, которые содержатся в других государственных программах. Работу ведомств будет корректировать Минсельхоз, отметил председатель правительства.

Во-вторых, необходимо четко выделить цели, которые будут реализованы в первую очередь, а для этого важно учесть специфику развития сельских территорий в каждом регионе.

В Минсельхозе, собрав информацию из регионов, предварительно посчитали, что для финансирования новой госпрограммы потребуется 200 миллиардов рублей ежегодно на период до 2025 года.