Новости

Легендарные советские "Волги" отправили покорять Европу 15:19
В Бурятии отстранили учителя, заставившего детей надеть противогазы 15:14
В Австрии неизвестные призвали расправляться с женщинами 15:13
Военные снесли в Арктике 432 здания, в которых поселились белые медведи 15:10
На Среднем Урале на снос бараков выделят 14 млрд рублей 15:06
Средний Урал стал лучшим в стране по оказанию госуслуг в строительстве 15:02
В Москве потеплеет до курортных значений 14:57
В Испании оштрафуют строителей, причастных к гибели 2-летнего малыша 14:57
Самолет Екатеринбург-Томск вернулся в аэропорт сразу после вылета 14:51
В Сочи из-за дебошира экстренно сел летевший в Анталью самолет 14:49
На Урале подросткам предъявили обвинение в убийстве юноши-инвалида 14:40
Марго Робби вернулась к образу Харли Квинн в тизере "Хищных птиц" 14:36
Суд признал хакеров виновными в краже из банков более миллиарда рублей 14:34
Анджелина Джоли определилась со своей следующей ролью 14:30
В Тольятти Вечный огонь повредили во время уборки снега 14:26
Главного силача России экстренно прооперировали в Челябинске 14:20
Видео: На Ямал надвигаются 50-градусные морозы 14:15
Американские актеры дали главный приз "Черной пантере" 14:14
В диспансеризацию жителей Подмосковья добавят онкоскрининги 14:13
Петербуржцы устроили катания на ватрушке по Невскому проспекту 14:12
В Египте раскопали гробницы Древнего Царства 14:12
На развитие сельских территорий планируется направить более 25 млрд рублей 14:10
Аферисты лишили людей квартир на 300 миллионов рублей 14:06
Музыканты из разных стран приехали в Крым на фестиваль Высоцкого 14:05
Kia обновила Sorento Prime 14:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
29.01.2019 14:10
Рубрика: Власть

На развитие сельских территорий планируется направить более 25 млрд рублей

Текст: Владимир Кузьмин

На развитие сельских территорий в 2019 году правительство намерено направить более 25 миллиардов рублей.

Министерство сельского хозяйства намерено к 15 марта завершить подготовку проекта государственной программы комплексного развития сельских территорий, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. В поручении президента крайний срок для утверждения госпрограммы - 1 июня.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Продукты начали год подорожанием

С 2014 года этой темой правительство занимается в рамках отдельной стратегии устойчивого развития села. За пять лет на эти цели было направлено, подчеркнул Медведев, более 170 миллиардов рублей. На селе построили почти 4 миллиона квадратных метров жилья, открыли 630 фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики, заработали школы почти на 13 тысяч мест. Сделать предстоит тоже немало, и в этом году, напомнил глава кабинета министров, на развитие сельских территорий планируется направить более 25 миллиардов рублей.

Новая госпрограмма, по словам Дмитрия Медведева, должна учитывать мероприятия, предусмотренные в рамках реализации национальных проектов. Также нужно сохранить те меры, которые ранее доказали свою эффективность.

Премьер-министр обозначил две ключевые задачи, которые предстоит решить на стадии разработки госпрограммы. Во-первых, исключить дублирование позиций, которые содержатся в других государственных программах. Работу ведомств будет корректировать Минсельхоз, отметил председатель правительства.

Во-вторых, необходимо четко выделить цели, которые будут реализованы в первую очередь, а для этого важно учесть специфику развития сельских территорий в каждом регионе.

В Минсельхозе, собрав информацию из регионов, предварительно посчитали, что для финансирования новой госпрограммы потребуется 200 миллиардов рублей ежегодно на период до 2025 года.

Власть Работа власти Экономика АПК Правительство Правительство Минсельхоз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

У картины Куинджи обнаружили незначительные повреждения
Лавров: США открыто идут на свержение власти в Венесуэле
Минюст предложил прощать вынужденные коррупционные нарушения чиновников
В Huawei заявили о непричастности к делам, в которых их обвиняют США
Косачев: Членство России в Совете Европы себя оправдало