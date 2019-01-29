В мире
29.01.2019 12:47
Текст: Юрий Сизов

Наблюдателей СНГ не пригласили на выборы президента Украины

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Наблюдатели от Содружества Независимых государств не приглашены на выборы президента Украины, которые намечены на 31 марта. Об этом сообщил Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев перед началом заседания Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества в белорусской столице 29 января, передает БЕЛТА.

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"Киев отказался от участия в наблюдении в рамках СНГ, и поэтому мы никаких приглашений для мониторинга за президентской компанией в Украине не получали", - уточнил Лебедев.

Касаясь вопроса о решении официального Киева выйти из трех экономических соглашений, руководитель Исполкома дал понять, что Украина не уведомила организацию о своем решении. "Мы пока никаких нот не получали. Знаем из сообщений СМИ, что в Киеве, якобы, такое решение принято. Но официальных документов о выходе из этих соглашений мы пока не получали", - пояснил он.

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