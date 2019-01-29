"Настоящее" молоко будет стоять на прилавках отдельно

С 1 июля молоко и молочные продукты без содержания заменителей молочного жира должны будут располагаться отдельно и сопровождаться соответствующим указанием. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, уточняющее правила выкладки молока и молочной продукции на прилавках магазинов.

"Такая информация нужна, поскольку покупатель имеет право знать, что он приобретает, а в последнее время в нашей промышленности активно используются растительные жиры", - подчеркнул глава правительства. Такая технология позволяет снизить себестоимость, увеличить срок хранения, но не всегда об этом пишется на упаковке. И граждане, считает Медведев, не все хотят такие продукты покупать.

Новые требования, заявил премьер, будут полезны малым и средним предприятиям, которые занимаются производством молока. Им не так просто наладить сбыт своей продукции из-за конкуренции с крупными производителями, особенно если они поставляют натуральное молоко и молочные продукты, у которых, как правило, короткий срок реализации.

Обновленные правила выкладки позволят сельхозпроизводителям, работающим без заменителя молочного жира, привлечь внимание потребителей, полагает глава кабинета министров.

"Чтобы у ритейлеров было время на подготовку, новые правила будут действовать с середины года - с 1 июля", - добавил премьер.