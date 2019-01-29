Новый закон снизит нагрузку на учителей

Новости

На выставку Куинджи выстраиваются очереди - видео 19:47
Минимальная цена цифровой приставки в крупных сетях составит 990 рублей 19:39
В Китае казнили убившего 15 человек водителя 19:38
В Минкомсвязи предложили формулу "запуска" регионального цифрового ТВ 19:24
В Совфеде отреагировали на новые обвинения США во вмешательстве в выборы 19:21
В Тегеране запретили выгул собак в общественных местах 18:54
Минприроды РФ облегчит иностранцам доступ к недрам золота 18:45
Матвиенко призвала Носкова разобраться с блокировкой Киевом российского ТВ 18:36
Челябинский чиновник пояснил, откуда в его кабинете чучело редкой совы 18:30
Россия резко увеличила импорт пальмового масла 18:23
В Кировской области при пожаре погибли 16 собак 18:20
В Иране считают Россию надежным и перспективным партнером в регионе 18:19
В Арктике оттаял мир, замерший 40 тысяч лет назад 18:19
Эксперт рассказал, как отказаться от вредных пищевых привычек 18:14
В 2019 году в Москве благоустроят 50 улиц и площадей 18:13
Фигуристка Степанова: Тренеры прослезились после нашего выступления 18:02
Станислав Любшин: Машков обозначил, каким должен быть его театр 18:00
В Якутии добыли крупнейший алмаз 17:53
Чартер в Анталью вынужденно приземлился в Сочи из-за дебошира 17:44
Медведчук рассказал о плане создания автономного региона Донбасс 17:41
В Петербурге на учителя физкультуры завели дело после травмы ученика 17:37
Производители получат субсидии на развитие цифровых программ 17:34
Минкомсвязи прогнозирует рост зарплат на "Почте России" к 2024 г. в 1,5 раза 17:26
Во Франции арестовали пятерых сообщников террориста Шекатта 17:26
Воспитанников коррекционных школ Москвы прокатят на собачьих упряжках 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
29.01.2019 18:27
Рубрика: Общество

Новый закон снизит нагрузку на учителей

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения разработало законопроект, уменьшающий нагрузку на учителей. Документ уже опубликован для общественного и экспертного обсуждения. "Сейчас, по действующим нормам, федеральные власти не могут повлиять на нагрузку учителей, связанную, например, с составлением отчетов, ответов ‎на информационные и другие запросы", - объяснили "РГ" в ведомстве.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

В то же время муниципальные и федеральные органы власти постоянно делают запросы, которые напрямую не относятся к работе учителей и школы. Мониторинг документооборота на местах показал: школа вынуждена разрабатывать и применять очень много действительно лишних документов, дублировать бумажные и электронные документы.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Голикова: Процесс обучения должен выйти за пределы одной школы

Минпросвещения же предлагает создать единые правила по всей стране. Законопроект позволит обеспечить выполнение поручения Президента Российской Федерации о снижении нагрузки на педагогических работников, пояснили в ведомстве.

"Педагогу необходимо время для развития своих навыков и совершенствования программ. Администрации школ должны высвобождать ему это время, создавая условия для профессионального роста, - рассказала министр просвещения Ольга Васильева. - Мы видим, что происходит на местах, и планируем замкнуть эти вопросы на себе. Именно федеральные органы управления образованием должны утверждать единые требования. Следующий наш шаг - определение конкретных документов, за рамки которых уже ни школьная администрация, ни какие-либо внешние органы не смогут выйти в отношении нагрузки на учителя".

Общество Образование Правительство Минпросвещения Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США открыли Гуайдо доступ к счетам правительства Венесуэлы
Матвиенко: в 2019 году надо принять 20 законов по цифровой экономике
Минюст предложил прощать вынужденные коррупционные нарушения чиновников
В Сочи из-за дебошира экстренно сел летевший в Анталью самолет
Порошенко объявил о планах переизбрания на второй срок