Новый закон снизит нагрузку на учителей

Министерство просвещения разработало законопроект, уменьшающий нагрузку на учителей. Документ уже опубликован для общественного и экспертного обсуждения. "Сейчас, по действующим нормам, федеральные власти не могут повлиять на нагрузку учителей, связанную, например, с составлением отчетов, ответов ‎на информационные и другие запросы", - объяснили "РГ" в ведомстве.

В то же время муниципальные и федеральные органы власти постоянно делают запросы, которые напрямую не относятся к работе учителей и школы. Мониторинг документооборота на местах показал: школа вынуждена разрабатывать и применять очень много действительно лишних документов, дублировать бумажные и электронные документы.

Минпросвещения же предлагает создать единые правила по всей стране. Законопроект позволит обеспечить выполнение поручения Президента Российской Федерации о снижении нагрузки на педагогических работников, пояснили в ведомстве.

"Педагогу необходимо время для развития своих навыков и совершенствования программ. Администрации школ должны высвобождать ему это время, создавая условия для профессионального роста, - рассказала министр просвещения Ольга Васильева. - Мы видим, что происходит на местах, и планируем замкнуть эти вопросы на себе. Именно федеральные органы управления образованием должны утверждать единые требования. Следующий наш шаг - определение конкретных документов, за рамки которых уже ни школьная администрация, ни какие-либо внешние органы не смогут выйти в отношении нагрузки на учителя".