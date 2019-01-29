Нурмагомедов: Разбудите меня, когда все это закончится

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев за потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Хабиб иронически отреагировал на такое наказание.

Спортсмен в своем Instagram опубликовал фото, на котором он изображен лежащим на диване, закрыв глаза. "Разбудите меня, когда все это закончится", - так подписана фотография.

Наказание Нурмагомедову вынесла Атлетическая комиссия штата Невада - бой с Макгрегором, напомним, состоялся 6 октября прошлого года в Лас-Вегасе. И именно с этой даты отсчитывается срок дисквалификации Хабиба - то есть, он сможет вернуться в октагон в июле. Кроме того, на него наложен штраф в размере 500 тысяч долларов.

Однако не обделила комиссия вниманием и Макгрегора. Ирландец дисквалифицирован на чуть меньший срок - шесть месяцев. А сумма штрафа, который он должен уплатить, составляет 50 тысяч долларов.