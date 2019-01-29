Объявлены имена лучших экономических журналистов

25 января в медиацентре "Российской газеты" Вольное экономическое общество России подвело итоги Всероссийского конкурса экономической журналистики.

Конкурс проводился впервые, но, несмотря на это, СМИ проявили к нему большой интерес, - было прислано более 400 заявок со всей страны.

Открывая торжественную церемонию Сергей Бодрунов, президент Вольного экономического общества России, рассказал о целях и задачах Конкурса: "Сегодня мы бы хотели отметить журналистов, которые могут дать объективное видение экономических процессов и событий, умеют верно интерпретировать экономические явления, точно, красиво и понятно рассказать о них читателю. Мы считаем важным, чтобы росло количество качественных материалов и сюжетов, объективно и всесторонне освещающих экономическую жизнь страны".

Развивая мысль профессора Бодрунова, Андрей Соколов, председатель Жюри Конкурса, член Правления ВЭО России, заместитель генерального директора Информагентства ТАСС, подчеркнул, что в нарастающем потоке информации ключевую роль играет компетентность тех людей, которые его создают. "Экономика стала чувствительна к информационным потокам: зачастую то, что сообщают СМИ, может драматически отражаться на компаниях и корпорациях, а иногда и на государствах. В этой ситуации очень важны профессионализм, ответственность и компетентность журналистов. Конкурс Вольного экономического общества России будет стимулировать представителей СМИ развивать эти качества", - отметил он.

О том, по каким критериям Жюри оценивало публикации, представленные на Конкурс, рассказал Дмитрий Сорокин, член Жюри Конкурса, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН: "Мы старались отобрать работы тех авторов, которые понимают, что экономика - это сложная вещь, в которой не может быть одного верного мнения или одного верного решения. На сегодняшний день очень важно уметь осветить даже очень сложную проблему с разных сторон, показать, что не может быть однозначных и простых решений. Подобное умение - и есть профессионализм".

Конкурс проходил в трех номинациях: "Лучшая публикация в печатных СМИ", "Лучшая публикация в интернет-СМИ", "Лучший телевизионный или радиосюжет".

В номинации "Лучшая публикация в интернет-СМИ" первое место заняла Дарья Карамышева, старший корреспондент отдела "Макроэкономика" ТАСС, за публикацию: "Что ждет бизнес после отмены контроля за трансфертными ценами".

К сожалению, Дарья не смогла присутствовать на церемонии лично, так как в этот день освещала события, которые происходили в Давосе на Всемирном экономическом форуме.

Награда была передана Лане Самариной, руководителю редакции экономической информации ТАСС.

Второе место в этой номинации получил Александр Зотин, внештатный корреспондент газеты "Коммерсантъ", за публикацию на сайте газеты "Коммерсантъ" "Экономика протеста: новые левые".

Александр поблагодарил Вольное экономическое общество России за организацию Конкурса: "Экономическая журналистика переживает непростые времена. Профессия "заканчивается". Люди больше не читают лонгриды, предпочитая им маленькие заметки. Вдумчивая аналитическая журналистика нуждается в помощи, и я очень благодарен ВЭО России за эту поддержку".

Третье место досталось Юлии Тоцкой, корреспонденту "Сибирского агентства новостей", за публикацию "КраЗ - это город в городе. Прогулка по одному из самых эффективных алюминиевых заводов в мире".

В номинации "Лучшая публикация в печатных СМИ" первое место занял Игорь Зубков, заместитель редактора отдела экономики "Российской газеты", за материал "Август - 98. Российская экономика извлекла уроки из "черного понедельника", но оказалась перед угрозой новых потрясений".

Игорь поблагодарил Вольное экономическое общество России за просветительскую деятельность, которое оно ведет, и пожелал, чтобы всероссийские проекты общества развивались.

Второе место получил коллектив авторов журнала "Эксперт" - Алексей Долженков, корреспондент отдела экономики журнала "Эксперт", Александр Ивантер, заместитель главного редактора журнала "Эксперт", и Евгения Обухова, редактор отдела экономики журнала "Эксперт", за публикацию "Увязли в стабильности".

Александр Ивантер отметил, что деловая пресса переживает не лучшие времена, но выразил надежду, что следующее поколение вернется к лонгридам, к аргументированной и красивой журналистике, и, без сомнения, Конкурс ВЭО России будет этому способствовать. "Я расцениваю эту награду как оценку тех принципов, которыми много лет руководствуется журнал "Эксперт". Мы следуем заветам Готфрида Вильгельма Лейбница: "Прежде чем спорить, давайте считать". Хоть экономика и плохо осязаемая "вещь", мы стараемся считать и аргументировать свои тезисы не только публицистически, но и прибегая к тем или иным выкладкам, поэтому наша публикация "Увязли в стабильности" насыщена графиками и числовыми аргументами", - подчеркнул он.

Третье место занял Владимир Кусков, корреспондент "МК-Урал" с публикацией "Свердловская металлургия: стагнация или развитие?".

Владимир выразил надежду, что Конкурс будет стимулировать журналистское сообщество на всестороннее и комплексное освещение экономических процессов в стране. "Большая честь войти в число лауреатов Конкурса, уникального по набору тем: как мы видим из шорт-листа, здесь представлен самый широкий спектр - от реального сектора, банковской сферы и экономики предприятия до международной экономической повестки".

В номинации "Лучший телевизионный или радиосюжет" первое место досталось Полине Крикун, руководителю и ведущей программы "Энергетика" телеканала "Россия-24", за цикл программ "Энергетика".

Второе место получил Александр Шишко, корреспондент программы "Жизнь в большом городе" телеканала "Москва-24", за репортаж "Долговая яма".

Третье место было присуждено Марине Сафроновой, специальному корреспонденту телеканала "Мир Белогорья", за цикл программ "Прикладная экономика" и "Объясняем на пальцах".

Учитывая большой интерес к Конкурсу со стороны российских журналистов и сотни работ, пришедших в Оргкомитет Конкурса со всей страны - от Благовещенска до Калининграда, Вольное экономическое общество России решило сделать Конкурс ежегодным.