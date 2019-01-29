ОКБ рассказало о персональном кредитном рейтинге россиян

Низкий кредитный рейтинг в России имеют 13 процентов заемщиков. Об этом говорится в отчете Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Такую оценку аналитики сделали, проанализировав данные о 77,7 миллиона граждан, которые когда-либо брали кредит в банке или займ в микрофинансовой организации (МФО).

Индивидуальный кредитный рейтинг - аналог скоринга (система оценки кредитоспособности заемщика), который может быть использован в процессе принятия решения о выдаче кредита или займа. Имея информацию о своем персональном рейтинге, граждане смогут лучше понимать, как они выглядят в глазах кредиторов. 31 января в России вступят в силу поправки, которые позволяют заемщикам запрашивать (при наличии) такую информацию в бюро кредитных историй.

По данным ОКБ, высокий кредитный рейтинг имеют 60,6 миллиона россиян, средний рейтинг - 7,4 миллиона человек, низкий кредитный рейтинг - 9,8 миллиона человек. Больше всего заемщиков с высоким кредитным рейтингом живет в Москве, на Чукотке, в Рязанской, Пензенской, Орловской, Брянской областях, Санкт-Петербурге.

Низкий персональный кредитный балл характерен для жителей Тывы, Карачаево-Черкесии, Бурятии, Хакасии, Забайкальского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Кемеровской области.