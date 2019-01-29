ОНФ подготовит доклад о работе с отходами

К 1 марта 2019 года Общероссийский народный фронт (ОНФ) подготовит доклад о ходе "мусорной реформы". В нем активисты проанализируют, как прошли первые два месяца после перехода 69 регионов на новую систему работы с отходами. Об этом сообщил глава исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

По его словам, в докладе в отличие от сводок официальных ведомств, курирующих работу регионов в сфере обращения с отходами, будет собрана не только статистика по тарифам для населения и объектам "мусорной" инфраструктуры, но и мнения и оценки рядовых россиян. "Этот народный доклад будет заключаться не только в цифрах и какой-то статистической информации, это по сути будут репортажи с мест, как в каком регионе что происходит, как регоператоры выполняют те обязательства, о которых заявляется".

Горячая линия

Активисты ОНФ анонсировали запуск "горячей линии" по вопросам "мусорной реформы", она будет работать круглосуточно, номер 8-800-555-97-76 единый для всех регионов. По телефону можно пожаловаться на резкий рост тарифов, необустроенные контейнерные площадки, нерегулярный вывоз мусора, нелегальные свалки.