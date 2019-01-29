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29.01.2019 13:36
Рубрика: Экономика

Операторы могут сэкономить на строительстве единой сети 5G

Текст: Татьяна Шадрина

Строительство единой сети 5G позволит снизить расходы операторов в 2-2,5 раза, прогнозирует замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

Минкомсвязь реформирует универсальные услуги

Как отмечается на сайте ведомства, это возможно при создании консорциума (единого инфраструктурного оператора) из операторов Большой четверки. Вопрос объединения сотовых компаний для построения сети 5G планируется решить весной этого года, сообщил Иванов.

30 января модели развертывания сетей 5G в России обсудят в Аналитическом центре при правительстве представители профильных ведомств, региональные власти, операторы и эксперты.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи
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