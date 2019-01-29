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Рубрика: Власть

Когда откроют небо

Николай Патрушев провел в Каире консультации по безопасности
Текст: Иван Егоров (Каир)
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(7777)
Приезд российской делегации совпал с визитом в Египет президента Франции Эманнюэля Макрона. Причем обе делегации поселились в одном и том же отеле, который был подсвечен красно-бело-синими цветами - для кого флага Франции, а для кого-то - России.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Когда Макрон уже собирался во вторник утром улетать в Париж, секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева принял президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Их встреча в закрытом режиме продлилась более полутора часов. Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель Совбеза России Евгений Аношин, на встрече с президентом Египта Патрушев заявил, что отношения между нашими странами достигли стратегического уровня.

По его словам, знаковым моментом стало подписание межгосударственного договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. При этом, как подчеркнул Патрушев, позиции России и Египта по основным вопросам региональной и международной безопасности близки или совпадают. Собеседники обсудили широкий круг вопросов российско-египетского сотрудничества, в том числе в области безопасности и взаимодействие в торгово-экономической сфере. По словам Аношина, еще одной темой встречи стало взаимодействие Москвы и Каира на международной арене, прежде всего - в рамках ООН.

Фото: depositphotos.com
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После встречи с главой государства прошли расширенные российско-египетские консультации по вопросам безопасности под руководством Патрушева и его египетской коллеги госпожи Фаизы Эльнаги. Основными темами обсуждения стали ситуация в Северной Африке и на Ближнем Востоке, противодействие терроризму, информационная безопасность и проблематика цветных революций. Кроме того обсуждалось военное и военно-техническое сотрудничество, а также сотрудничество по линии правоохранительных органов.

Отдельно обсуждались совместные проекты по линии Росатома и Росгеологии, а также проблематика восстановления чартерного авиационного сообщения на египетские курорты. Естественно, что тема возобновления прямых турпоездок в Египет волнует очень многих людей в России, ведь еще несколько лет назад российский турпоток в эту страну достигал 2,5-3 млн человек в год. Прямое авиасообщение между странами было приостановлено после крушения в результате теракта в 2015 году самолета российского лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Находившиеся на борту 217 российских туристов и семь членов экипажа погибли.

Пока ни российская, ни египетская сторона не говорят о конкретных сроках возобновления полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, однако обе страны заинтересованы в том, чтобы решить эту проблему как можно быстрее

Позже Россия потребовала от Египта усилить меры авиационной безопасности. Самолеты из РФ перестали летать в Египет. Россия также перестала принимать самолеты EgyptAir. В апреле 2018 года, после того как египетская сторона серьезно усилила меры авиационной безопасности, были возобновлены регулярные рейсы из Москвы в Каир. Тема чартеров обсуждалась и во время недавнего визита в Россию Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с Владимиром Путиным. Впрочем, пока ни российская, ни египетская сторона не говорят о конкретных сроках возобновления полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Как заявил в интервью корреспондентам "Российской газеты" и ТАСС, заместитель министра иностранных дел Владимир Богданов: "Таких сроков нет". Однако, по его словам, обе страны заинтересованы в том, чтобы решить эту проблему как можно быстрее.

"С точки зрения расстояния, качества и цены туристического продукта Египет, особенно зимой - это уникальное место", - считает Богданов, который в свое время долгое время работал послом в этой стране. Он также заметил, что даже в отсутствие чартеров значительное число российских туристов посещают курорты Египта через третьи страны.

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Замминистра МВД России Игорь Зубов сообщил, что, по его мнению, уровень сотрудничества между правоохранительными ведомствами двух стран не соответствует его потенциалу и предложил египетским коллегам его расширить.

"Мы хотели бы обменяться с египетскими коллегами опытом противодействия экстремистской идеологии, обсудить организацию профилактической работы, а также стабильность в условиях современных угроз и вызовов", - подчеркнул замглавы МВД России. По его словам, интересен также обмен опытом в борьбе с наркопреступностью.

В свою очередь, по словам Зубова, Москва готова активизировать обучение египетских полицейских и повышение их квалификации. По его словам, обучение в России помогло бы сотрудникам полиции Египта в работе с россиянами, отдыхающими в их стране.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Власть Безопасность Президент Совет Безопасности Возобновление авиасообщения с Египтом
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