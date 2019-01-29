Приезд российской делегации совпал с визитом в Египет президента Франции Эманнюэля Макрона. Причем обе делегации поселились в одном и том же отеле, который был подсвечен красно-бело-синими цветами - для кого флага Франции, а для кого-то - России.

Когда Макрон уже собирался во вторник утром улетать в Париж, секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева принял президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Их встреча в закрытом режиме продлилась более полутора часов. Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель Совбеза России Евгений Аношин, на встрече с президентом Египта Патрушев заявил, что отношения между нашими странами достигли стратегического уровня.

По его словам, знаковым моментом стало подписание межгосударственного договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. При этом, как подчеркнул Патрушев, позиции России и Египта по основным вопросам региональной и международной безопасности близки или совпадают. Собеседники обсудили широкий круг вопросов российско-египетского сотрудничества, в том числе в области безопасности и взаимодействие в торгово-экономической сфере. По словам Аношина, еще одной темой встречи стало взаимодействие Москвы и Каира на международной арене, прежде всего - в рамках ООН.

После встречи с главой государства прошли расширенные российско-египетские консультации по вопросам безопасности под руководством Патрушева и его египетской коллеги госпожи Фаизы Эльнаги. Основными темами обсуждения стали ситуация в Северной Африке и на Ближнем Востоке, противодействие терроризму, информационная безопасность и проблематика цветных революций. Кроме того обсуждалось военное и военно-техническое сотрудничество, а также сотрудничество по линии правоохранительных органов.

Отдельно обсуждались совместные проекты по линии Росатома и Росгеологии, а также проблематика восстановления чартерного авиационного сообщения на египетские курорты. Естественно, что тема возобновления прямых турпоездок в Египет волнует очень многих людей в России, ведь еще несколько лет назад российский турпоток в эту страну достигал 2,5-3 млн человек в год. Прямое авиасообщение между странами было приостановлено после крушения в результате теракта в 2015 году самолета российского лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Находившиеся на борту 217 российских туристов и семь членов экипажа погибли.

Пока ни российская, ни египетская сторона не говорят о конкретных сроках возобновления полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, однако обе страны заинтересованы в том, чтобы решить эту проблему как можно быстрее

Позже Россия потребовала от Египта усилить меры авиационной безопасности. Самолеты из РФ перестали летать в Египет. Россия также перестала принимать самолеты EgyptAir. В апреле 2018 года, после того как египетская сторона серьезно усилила меры авиационной безопасности, были возобновлены регулярные рейсы из Москвы в Каир. Тема чартеров обсуждалась и во время недавнего визита в Россию Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с Владимиром Путиным. Впрочем, пока ни российская, ни египетская сторона не говорят о конкретных сроках возобновления полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Как заявил в интервью корреспондентам "Российской газеты" и ТАСС, заместитель министра иностранных дел Владимир Богданов: "Таких сроков нет". Однако, по его словам, обе страны заинтересованы в том, чтобы решить эту проблему как можно быстрее.

"С точки зрения расстояния, качества и цены туристического продукта Египет, особенно зимой - это уникальное место", - считает Богданов, который в свое время долгое время работал послом в этой стране. Он также заметил, что даже в отсутствие чартеров значительное число российских туристов посещают курорты Египта через третьи страны.

Замминистра МВД России Игорь Зубов сообщил, что, по его мнению, уровень сотрудничества между правоохранительными ведомствами двух стран не соответствует его потенциалу и предложил египетским коллегам его расширить.

"Мы хотели бы обменяться с египетскими коллегами опытом противодействия экстремистской идеологии, обсудить организацию профилактической работы, а также стабильность в условиях современных угроз и вызовов", - подчеркнул замглавы МВД России. По его словам, интересен также обмен опытом в борьбе с наркопреступностью.

В свою очередь, по словам Зубова, Москва готова активизировать обучение египетских полицейских и повышение их квалификации. По его словам, обучение в России помогло бы сотрудникам полиции Египта в работе с россиянами, отдыхающими в их стране.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"