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29.01.2019 13:27
Рубрика: В мире

Песков рассказал о последствиях военного вмешательства в дела Венесуэлы

Текст: Кира Латухина
Заявления советника президента США Джона Болтона насчет возможного военного вмешательства в дела Венесуэлы прокомментировали в Кремле: негативные последствия такого необдуманного шага неизбежны.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

На вопрос о том, поможет ли Россия в военном плане венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, если, как не исключил Болтон, произойдет военное вмешательство в дела этой страны со стороны Вашингтона, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил: "Здесь недопустимы какие-то эвентуальные рассуждения. Это слишком чувствительная субстанция, и подобные заявления, безусловно, не способствуют нормализации ситуации в Венесуэле и решению внутренних проблем этой страны".

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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"О неизбежных чрезвычайно негативных последствиях подобных необдуманных действий мы говорили с самого начала", - добавил представитель Кремля, говоря о военном вмешательстве третьих стран во внутренние дела Каракаса.

Общение лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо с американским президентом Дональдом Трампом в Кремле считают вполне закономерным, ведь тот был в постоянном контакте с Вашингтоном до событий в Венесуэле. "Здесь нет ничего такого удивительного", - заключил Песков.

В мире Южная Америка Венесуэла В мире США Попытка госпереворота в Венесуэле
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