Песков рассказал о последствиях военного вмешательства в дела Венесуэлы

Заявления советника президента США Джона Болтона насчет возможного военного вмешательства в дела Венесуэлы прокомментировали в Кремле: негативные последствия такого необдуманного шага неизбежны.

На вопрос о том, поможет ли Россия в военном плане венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, если, как не исключил Болтон, произойдет военное вмешательство в дела этой страны со стороны Вашингтона, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил: "Здесь недопустимы какие-то эвентуальные рассуждения. Это слишком чувствительная субстанция, и подобные заявления, безусловно, не способствуют нормализации ситуации в Венесуэле и решению внутренних проблем этой страны".

"О неизбежных чрезвычайно негативных последствиях подобных необдуманных действий мы говорили с самого начала", - добавил представитель Кремля, говоря о военном вмешательстве третьих стран во внутренние дела Каракаса.

Общение лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо с американским президентом Дональдом Трампом в Кремле считают вполне закономерным, ведь тот был в постоянном контакте с Вашингтоном до событий в Венесуэле. "Здесь нет ничего такого удивительного", - заключил Песков.