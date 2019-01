Победители Grammy неожиданно стали известны за 2 недели до церемонии

Имена обладателей наград были опубликованы на сайте музыкальной премии еще 28 января вечером, хотя торжественная церемония назначена в Лос-Анжелесе только на 10 февраля. По традиции в Staples Center все проходит очень пафосно: ведущие на сцене распечатывают конверты и сообщают имена победителей в номинациях, а потом счастливчики радуются и смеются, пока неудачники плачут на своих местах в зале. Конечно, досрочное объявление победителей уменьшит интерес к премии Grammy, телевизионные рейтинги и без того с каждым годом все больше снижаются. А теперь еще и эта неожиданная "утечка информации" в Интернет…

Согласно опубликованным сведениям, лучшей "записью года" будет признан хит I Like It в исполнении Cardi B., Bad Bunny и Джея Балвина. "Песней года" станет дуэт Леди Гаги и актера Брэдли Купера Shallow. А "альбомом года" станет релиз певицы H.E.R.- I Used To Know Her: The Prelude (под этим звонким псевдонимом скрывается Габриэлла Уилсон - новая бойкая и горделивая хип-хоп звезда).

После получения информации о главных победителях Grammy-2019 многие зрители, наверняка, уже не станут смотреть трансляцию церемонии, которую год от года обвиняют в том, что она слишком затянута и поэтому аудитория все больше теряет к ней интерес. А значит, и рекламодатели будут интересоваться Grammy все меньше и меньше…

Причем, до сих пор неизвестно: публикация списка победителей Grammy - это происки хакеров, конкурентов или элементарное разгильдяйство сотрудников оргкомитета, не точно выполнивших свои служебные обязанности?!

Но факт, что Американская академия звукозаписи сразу назвала эту информацию ложной и постаралась удалить со всех ресурсов. Впрочем, кто-то все-таки успел заснять список на мобильный телефон и сделал репост в социальных сетях. А в комментариях написал, что награды также получат канадский рэпер Дрэйк, хип-хоп-певица (а прежде кантри-певица) Тейлор Свифт из США, скандинавский рокер Beck, также Arctic Monkeys и Fall Out Boy (победа этих двух групп, впрочем, вызывает большие сомнения).

Зато теперь смотреть церемонию будет еще интереснее, чтобы проверить, правдивой ли была появившаяся в Интернете "секретная" информация о победителях Grammy-2019.

Кстати

На наибольшее количество золотых граммофончиков - семь! - может рассчитывать Дрэйк. Второе и третье места пока делят хип-хоп исполнители Cardi B и Childish Gambino - у них по пять номинаций.