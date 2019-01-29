У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Почта Gmail обрушилась в России и мире

29.01.2019,  
14:59
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пользователи электронной почты Gmail во многих странах мира столкнулись с недоступностью сервиса. По их словам, при попытке войти в учетную запись выдается "ошибка 404".

 

Уход ресурса в офлайн подтверждаются данными сервисов Downdetector и Outage Report. Gmail, по данным анализа, недоступен в странах Европы, США, Израиле, государствах Южной Америки, многих российских городах.

"Лучше отключить". Ошибка позволяет прослушивать почти любой iPhone

По словам пользователей, проблемы с доступом возникают как при использовании браузера, так и в мобильных приложениях. У части пользователей получается зайти в свои ящики электронной почты, однако открыть определенное письмо или скачать файл уже нельзя.

В Google пока не прокомментировали сбой и не назвали сроки его устранения.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
безопасность
Фото: Youtube
Blizzard навсегда снизила цену на Overwatch в России 13:39
В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств 25.01.2019
В Китае начали штрафовать уткнувшихся в телефон пешеходов 24.01.2019
Google
Фото: iStock
Новый смартфон Vivo X25 получит 48-мегапиксельную камеру 28.01.2019
Охрана Цукерберга обошлась Facebook в 7,3 млн долларов 18.01.2019
Google Chrome запустит во всем мире свой рекламный фильтр 10.01.2019
электронная почта
Фото: Samsung
Продукция Samsung станет более экологичной, но это будет дорого стоить 28.01.2019
Новая функция Gmail привела людей в ужас 04.10.2018
Фейковые сайты Microsoft стали чаще использовать для кражи аккаунтов 26.09.2018