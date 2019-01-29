Почта Gmail обрушилась в России и мире

Пользователи электронной почты Gmail во многих странах мира столкнулись с недоступностью сервиса. По их словам, при попытке войти в учетную запись выдается "ошибка 404".
https://t.co/BLlWFAM3pN #gmail Gmail not working— kapilbahel (@kapilbahel) 29 января 2019 г.
@Google @gmail What's wrong with gmail? I can't access to my account! There is an error 404 when i write my 2FA #Gmail pic.twitter.com/JiUV1IIamw— Lucero.Alejandra (@luceroqc) 29 января 2019 г.
Уход ресурса в офлайн подтверждаются данными сервисов Downdetector и Outage Report. Gmail, по данным анализа, недоступен в странах Европы, США, Израиле, государствах Южной Америки, многих российских городах.
По словам пользователей, проблемы с доступом возникают как при использовании браузера, так и в мобильных приложениях. У части пользователей получается зайти в свои ящики электронной почты, однако открыть определенное письмо или скачать файл уже нельзя.
В Google пока не прокомментировали сбой и не назвали сроки его устранения.