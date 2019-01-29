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29.01.2019 18:40
Рубрика: Экономика

Встреча в открытом море

Польше придется согласовать строительство газопровода с Россией
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(7777)
Польский газотранспортный оператор Gaz-System и датский Energinet договорились все же строить газопровод Baltic Pipe, чтобы снизить зависимость Польши от российского газа. Однако выяснилось, что для реализации проекта европейским операторам придется заключать дополнительное соглашение с "Газпромом", который строит "Северный поток-2". Дело в том, что маршруты газопроводов пересекутся в Балтийском море. Таким образом, Польша может оказаться еще более зависимой от России, но эксперты считают, что "Газпром" не будет злоупотреблять своим положением.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Польша закупает трубопроводный газ у России с 1944 года, и о намерении оказаться от закупок заявляет систематически. Действующий контракт истекает в 2022 году, и Варшава рассчитывает, что долю "Газпрома" в структуре ее импорта (60 процентов) заменят сжиженный природный газ (СПГ) и норвежские поставки. Норвежский газ с шельфа Северного моря через Данию в Польшу должен доставить газопровод Baltic Pipe, проект которого впервые был предложен к рассмотрению более 20 лет назад. Он-то и должен, по замыслу польской государственной нефтегазовой компании PGNiG, заменить большую часть импорта из России.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Оператор "Северного потока-2" назвал сроки готовности газопровода

В середине января PGNiG получила три лицензии на добычу газа в норвежских водах, а ранее, в декабре, заключила еще один контракт на поставку СПГ из США. Кроме того, компания купила долю в месторождении Tommeliten Alpha на норвежском шельфе за 220 миллионов долларов, то есть намерения ее серьезны. В перспективе страна рассчитывает стать полноценным газовым хабом, заявил изданию Financial Times председатель правления Polskie LNG (владеет СПГ-терминалом в Свиноуйсьце) Павел Якубовский. Проекты интерконнекторов прорабатывают на границах с Литвой, Украиной, Словакией и Чехией. Трубопроводный газ для внутренних нужд и перепродаж предоставит Baltic Pipe, а СПГ-терминал обеспечит ценовую гибкость.

"Большой вопрос в том, будет ли Baltic Pipe готов к тому времени, когда истечет польский контракт с "Газпромом", - пишет FT. - Одним из потенциальных осложнений является тот факт, что где-то в Балтийском море польский трубопровод должен будет пересечь конкурирующий "Северный поток-2", со строительством которого борется Польша". "Вопрос пересечения с "Северным потоком-2" очень важен. Gaz-System придется заключить соглашение с "Газпромом". Это технический вопрос, но я могу представить себе ситуацию, в которой "Газпром" мог бы затянуть процесс", - выразил мнение аналитик Polityka Insight в сфере энергетики Роберт Томашевский.

При пересечении маршрутов газопроводов компаниям-операторам - Nord Stream 2 AG и Gaz-System - действительно придется договариваться, причем отнюдь не только друг с другом. "Северный поток" и "Северный поток-2" - магистральные газопроводы высокого давления, объекты, целостность инфраструктуры которых обеспечивают охранные зоны. На участках внутренних вод России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии и в водах исключительной экономической зоны охранная зона составляет 500 метров от осей крайних ниток газопровода, пояснил "РГ" управляющий партнер УК "Право и бизнес" Александр Пахомов. В пределах зоны запрещены любые работы, способные привести к причинению ущерба газопроводу. При пересечении маршрутов трубопроводов придется получать разрешение и у Nord Stream 2 AG, и у местных властей (видимо, датских), чтобы исключить повреждения уже действующего газопровода при проведении монтажных работ.

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"Теоретически (и только теоретически) "Газпром" действительно может заблокировать реализацию Baltic Pipe в рамках существующего маршрута при пересечении, естественно при наличии обоснований своей позиции, указав на риски повреждений газопроводу при прокладке нового. Но чисто технически такое пересечение не является непреодолимым препятствием при наличии согласия у сторон, реализующих два амбициозных проекта. Если пересечение двух магистральных газопроводов неизбежно, польской и датской компаниям необходимо уже сейчас инвестировать в разработку технологических решений, способных эту проблему снять, а не спекулировать на тему того, что "Газпром" обязательно будет блокировать их проект", - считает Пахомов. Сложно предположить, что "Газпром" использует ситуацию в качестве некоего торга, согласен ведущий аналитик Amarkets Артем Деев, однако сами по себе согласительные процедуры занимают значительное время.

Преимущество при этом пока на российской стороне: "Северный поток-2" уже построен на 30 процентов, а у Baltic Pipe до сих пор нет бюджета.

Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков/Александра Воздвиженская
Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2"
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