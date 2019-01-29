Пользователи массово пожаловались на сбои в работе Instagram

Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса по всему миру. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который фиксирует сбои популярных интернет-ресурсов.

Технические неполадки в работе Instagram зафиксированы в ряде стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Столкнулись с проблемами и россияне. В основном жалобы поступали из Москвы.

Уточняется, что почти у половины пользователей возникли сложности с загрузкой новостей, 35% не могли войти в аккаунт, 17% пожаловались на проблемы в работе веб-сайта, пишет РИА Новости.