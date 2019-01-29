Зачистка старых записей ранее была единственным способом скрыть устаревшую информацию от посторонних глаз. Многие пользователи вообще стали ограничивать количество выкладываемого контента, поскольку в какой-то момент соцсеть отказалась от любой конфиденциальности страниц пользователей.
Однако в прошлом году была проведена значительная работа над сохранением инкогнито пользователей. "ВКонтакте" запустили реформу приватности и разрешили закрывать пользователям свои страницы, делая их доступными только для друзей. Также был открыт информационный раздел о защите данных, усилены меры борьбы с несанкционированным доступом к открытой информации. Тем не менее пользователям соцсетей все равно напоминают об ответственном подходе к предоставлению личной информации в публичное пространство.
- Будьте внимательны к тому, какую информацию о себе вы размещаете, и повышайте свой уровень знаний о том, как этими данными управлять, - напомнил Андрей Рогозов, управляющий директор "ВКонтакте".
Новая функция архивирования записей пока доступна только в веб-версии "ВКонтакте", но в дальнейшем появится и на мобильных устройствах. Руководство соцсети пообещало продолжить совершенствование технологий защиты и инструментов персонального контроля данных для всех пользователей.