Пользователям социальной сети "ВКонтакте" разрешили архивировать свои записи вместо того, чтобы удалять.

Зачистка старых записей ранее была единственным способом скрыть устаревшую информацию от посторонних глаз. Многие пользователи вообще стали ограничивать количество выкладываемого контента, поскольку в какой-то момент соцсеть отказалась от любой конфиденциальности страниц пользователей.

Однако в прошлом году была проведена значительная работа над сохранением инкогнито пользователей. "ВКонтакте" запустили реформу приватности и разрешили закрывать пользователям свои страницы, делая их доступными только для друзей. Также был открыт информационный раздел о защите данных, усилены меры борьбы с несанкционированным доступом к открытой информации. Тем не менее пользователям соцсетей все равно напоминают об ответственном подходе к предоставлению личной информации в публичное пространство.

- Будьте внимательны к тому, какую информацию о себе вы размещаете, и повышайте свой уровень знаний о том, как этими данными управлять, - напомнил Андрей Рогозов, управляющий директор "ВКонтакте".

Новая функция архивирования записей пока доступна только в веб-версии "ВКонтакте", но в дальнейшем появится и на мобильных устройствах. Руководство соцсети пообещало продолжить совершенствование технологий защиты и инструментов персонального контроля данных для всех пользователей.