Порошенко объявил о планах переизбрания на второй срок

Президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении участвовать в выборах главы государства, которые состоятся 31 марта. Во вторник, выступая на форуме в Международном выставочном центре Киева, он сообщил, что "принял решение быть кандидатом еще раз".

Порошенко попросил у избирателей мандата на "гарантирование необратимости европейской и евроатлантической интеграции", в очередной раз пообещав при этом "вернуть мир и территориальную целостность" Украины. Действующий президент считает, что за второй срок сумеет добиться "гарантий благосостояния для каждого украинца".

При этом президент пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, а не кандидата от названной его именем партии "Блок Петра Порошенко". Такое решение, вероятно, обусловлено крайне низким рейтингом партии и многочисленными коррупционными скандалами, в которых замешаны сподвижники Порошенко. Впрочем, уровень поддержки самого главы государства также оставляет желать лучшего. Если верить результатам социологических исследований, он не является фаворитом предстоящей президентской гонки.

Напомним, к настоящему времени около четырех десятков человек заявляли о намерении участвовать в выборах президента Украины, а двадцать два кандидата уже получили удостоверения в Центральной избирательной комиссии. Регистрация кандидатов заканчивается 3 февраля.