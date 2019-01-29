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29.01.2019 15:48
Рубрика: В мире

Посол США в Польше рассылает письма с угрозами

Текст: Юрий Ершов

"Российская газета" уже писала о том, как назначенная Дональдом Трампом посол в Польше Жоржетта Мосбахер вмешалась в медийную политику страны. Вмешалась в эпистолярном жанре, направив не совсем или совсем безграмотные послания премьер-министру Матеушу Моравецкому и главе МВД Иоахиму Брудзинскому с требованием прекратить расследование в отношении польского телеканала TVN (им владеет американская корпорация Discovery). Его репортеры представили документальный фильм о неонацистском подполье в Польше. Власти поначалу посчитали, что это видео являло собой пропаганду неонацизма.

Эта история закончилась тем, что одному из участников показанного шабаша во славу Гитлера, за гитлеровское приветствие назначили штраф в четыре тысячи евро. Вроде на этом инцидент был исчерпан.

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Однако, как теперь выясняется, по данным немецкого еженедельника Spiegel, госпожа Мосбахер на этом не успокоилась. Достоянием общественности стали еще два ее послания в адрес министерства здравоохранения и министерства инфраструктуры.

Медиков госпожа посол обвинила в том, что они из списка дотационных медикаментов исключили препарат американской фармацевтической компании. А инфраструктурщикам пригрозила прекращением запланированных инвестиций США за то, что соответствующее министерство подготовило новый законопроект, по которому американские такси Uber практически не смогли бы заниматься своим бизнесом в Польше.

Собственно в действиях посла США нет ничего необычного, приводи "Шпигель" слова бывшего польского дипломата, а ныне эксперта по внешней политике Витольда Яруша. В прошлом послы, в том числе Германии, пытались вмешиваться в политику Польши. С разным успехом.

А что до писем Мосбахер, то они все-таки возымели действие. Американский медикамент снова появился в обновляемом каждые два месяца списке дотационных лекарств, а законопроект, касающийся, в частности, таксистов Uber, отложен в долгий ящик.

Однако, по словам Яруша, это совсем не значит, что польское правительство позволит делать с собой все, что угодно.

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