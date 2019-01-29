Посол США в Польше рассылает письма с угрозами

"Российская газета" уже писала о том, как назначенная Дональдом Трампом посол в Польше Жоржетта Мосбахер вмешалась в медийную политику страны. Вмешалась в эпистолярном жанре, направив не совсем или совсем безграмотные послания премьер-министру Матеушу Моравецкому и главе МВД Иоахиму Брудзинскому с требованием прекратить расследование в отношении польского телеканала TVN (им владеет американская корпорация Discovery). Его репортеры представили документальный фильм о неонацистском подполье в Польше. Власти поначалу посчитали, что это видео являло собой пропаганду неонацизма.

Эта история закончилась тем, что одному из участников показанного шабаша во славу Гитлера, за гитлеровское приветствие назначили штраф в четыре тысячи евро. Вроде на этом инцидент был исчерпан.

Однако, как теперь выясняется, по данным немецкого еженедельника Spiegel, госпожа Мосбахер на этом не успокоилась. Достоянием общественности стали еще два ее послания в адрес министерства здравоохранения и министерства инфраструктуры.

Медиков госпожа посол обвинила в том, что они из списка дотационных медикаментов исключили препарат американской фармацевтической компании. А инфраструктурщикам пригрозила прекращением запланированных инвестиций США за то, что соответствующее министерство подготовило новый законопроект, по которому американские такси Uber практически не смогли бы заниматься своим бизнесом в Польше.

Собственно в действиях посла США нет ничего необычного, приводи "Шпигель" слова бывшего польского дипломата, а ныне эксперта по внешней политике Витольда Яруша. В прошлом послы, в том числе Германии, пытались вмешиваться в политику Польши. С разным успехом.

А что до писем Мосбахер, то они все-таки возымели действие. Американский медикамент снова появился в обновляемом каждые два месяца списке дотационных лекарств, а законопроект, касающийся, в частности, таксистов Uber, отложен в долгий ящик.

Однако, по словам Яруша, это совсем не значит, что польское правительство позволит делать с собой все, что угодно.