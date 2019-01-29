С начала недели Польшу сотрясают политические и коррупционные скандалы, связанные с правящей партией "Право и справедливость".

Началось с того, что сотрудники Центрального антикоррупционного бюро задержали шесть человек, среди которых был протеже экс-министра обороны Польши Антония Мачеревича - его бывший пресс-секретарь Бартоломей Мищевич. Причиной задержания стало заключение невыгодных контрактов Польской группой по вооружению (PGZ) - государственного концерна, объединяющего основные оборонные предприятия. По данным местных СМИ, ущерб от махинаций Мищевича, его коллег из министерства обороны, а также топ-менеджеров PGZ может оказаться многомиллионным.

До своего дебюта в польском оборонном ведомстве 25-летний Мищевич подрабатывал в аптеке. По сведениям польского телеканала TVN24, после того, как власть в Польше в 2015 году перешла к партии "Право и справедливость", эта маленькая аптека превратилась в целую аптечную сеть. А ее совладелец Радослав О. неожиданно оказался в правлении Польской группы по вооружению, но год назад лишился своего поста по невыясненным причинам. Он, а также директор по маркетингу Роберт К. и исполнительный директор концерна Роберт С. были задержаны в ходе операции Центрального антикоррупционного бюро Польши по обвинению в "бесхозяйственности и фальсификации документов при заключении контрактов концерна PGZ".

Но, как выяснилось, это было только начало. Во вторник оппозиционная Gazeta Wyborcza опубликовала стенограмму переговоров председателя партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского с австрийским бизнесменом Гералдом Биргфелльнером. Из разговора, в ходе которого австриец требовал заплатить ему деньги, становилось ясно, что Качиньский, которого в Польше всегда считали бессребренником, не имеющим кошелька и не умеющим пользоваться банковскими картами, является опытным дельцом и планирует строительство в Варшаве двух 190-метровых башен-близнецов. Любопытно, что строить эти башни должна была компания Srebrna, принадлежащая "Институту Леха Качиньского" и тесно связанная с основанной близнецами Качиньскими партией "Право и справедливость". В башнях должны были разместиться отель, офисы и, собственно, "Институт Леха Качиньского". Деньги на строительство компания собиралась взять в кредит в польском госбанке Pekao, который двумя годами ранее был выкуплен у итальянских совладельцев. Речь идет о 300 миллионах евро на строительство и до 15,5 миллиона евро инвестиций.

Качиньский, которого в Польше всегда считали бессребренником, оказался опытным дельцом

Как пояснил "РГ" польский эксперт, проблема заключается в том, что по закону политические партии в Польше не могут заниматься бизнесом. Об этом говорит и сам Качиньский - глава партии - в беседе, которая происходила в июле прошлого года. Он сообщил австрийцу, являющемуся автором проекта, что его реализация остановлена из-за того, что оппозиционные власти Варшавы не дают согласия на строительство, и отказался заплатить за его работу, предложив обратиться в суд. В ходе разговора Качиньский повторяет: "Если мы не выиграем выборы, то не сможем построить башни". Напомним, что осенью прошлого года партия Качиньского проиграла муниципальные выборы в Варшаве. А адвокаты Биргфелльнера, как сообщает Gazeta Wyborcza, на днях направили в прокуратуру заявление австрийского бизнесмена, который "обвиняет главу правящей партии в совершении обмана большого масштаба".