При крупных заводах разрешат открывать филиалы колоний

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, разрешающий открывать филиалы казенных домов на крупных стройках и заводах.

Как сообщил председатель Комитета Госдумы Павел Крашенинников, проект направлен на расширение возможности привлечения к труду лиц, осужденных к принудительным работам, а также отбывающих лишение свободы в колониях-поселениях. Иными словами, особо опасные заключенные в такие мини-казенные дома не попадут. Цель проекта - трудоустроить тех заключенных, которые не представляют общественной опасности, и для их охраны часовые уже не нужны. По словам Павла Крашенинникова, организации, где будут работать заключенные, должны будут предоставить общежитие и все необходимое для жизни и работы заключенных.

Надзор за осужденными в филиалах не будет отличаться от надзора в колониях-поселениях и исправительных центрах, где они сидели до того

Определять порядок создания и функционирования специальных участков исправительных центров и колоний-поселений для труда осужденных будет Минюст России.

"Законопроект направлен на совершенствование уголовно-исполнительной системы, - отметил Павел Крашенинников. - Трудовая адаптация даст возможность осужденным, не имеющим профессии, приобрести трудовые навыки, благодаря чему у них появится больше возможностей найти работу после освобождения".

В свою очередь, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев в беседе с корреспондентом "РГ" подчеркнул, что надзор за осужденными на подобных участках не будет отличаться от надзора непосредственно на территории исправительных учреждений - колоний-поселений и исправительных центров.

"Система получается гибкой: при крупном заводе проще открыть небольшой участок, где могут проживать осужденные, чем разворачивать рядом полноценное исправительное учреждение, - говорит Владимир Груздев.

Подобные проекты уже есть: например, в Коми общежитие для осужденных развернуто при местном фанерном комбинате.

Но все это касается только заключенных, осужденных за нетяжкие преступления. А вот осужденных за терроризм, наоборот, будут переводить в более строгие условия и изолировать от других заключенных. Недавно соответствующий закон вступил в силу. Как сообщил во вторник ТАСС начальник Управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России генерал-майор внутренней службы Игорь Вединяпин, для изоляции террористов от других осужденных в тюрьмах есть 2,3 тысячи мест.