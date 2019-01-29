Привезенный с Луны грунт оказался земного происхождения

Образец грунта, привезенный с Луны американскими астронавтами, скорее всего, имеет земное происхождение. К такому выводу пришла международная группа исследователей, опубликовавшая статью в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Сомнения у ученых вызвал образец номер 14321 весом 1,8 грамма - он резко отличается от других фрагментов лунных пород, доставленных на Землю. Исследовав вкрапленные в камешек зерна циркона, специалисты установили, что порода образовалась в богатой кислородом среде - возможно, водной. Температура формирования циркона необычайно низка для лунной магмы: 771-810 градусов Цельсия. В третьих, минерал образовался при необычайно высоком для Луны давлении - примерно 6,9 килобар. На Селене подобные условия возможны на глубине 167 километров. Но если циркон сформировался так глубоко, как он попал на поверхность?

Характеристики образца 14321 не встречаются ни в одном другом из доставленных минералов - миссия "Апполон" привезла на землю порядка 400 килограммов лунного грунта. Зато они типичны для земных магматических пород.

- Химический состав циркона в этом образце очень отличается от любого другого зерна циркона, найденного и исследованного в лунных образцах. И удивительно похож на химический состав цирконов, найденных на Земле. Образец также содержит кварц, что является еще более необычайной лунной находкой, - пишет соавтор работы Александр Немчин из шведского музея естествознания. На Земле же кварц - одна из наиболее распространенных горных пород.

Наконец, возраст лунного грунта около четырех миллиардов лет, что сопоставимо со временем образования наиболее древних известных науке земных пород.

- Возможно, необычные условия смогли возникнуть на Луне очень локально и на короткий промежуток времени, а образец является результатом этого отклонения от нормы, - продолжает Немчин. - Однако более простое объяснение заключается в том, что образец 14321 сформировался на Земле и попал на Луну в составе метеорита, получившегося около четырех миллиардов лет назад при столкновении астероида с Землей. Оно сопровождалось выбросом земного вещества в космос и на спутник нашей планеты.

Если эта версия верна, то образец 14321 - первый метеорит земного происхождения, обнаруженный на другом небесном теле.