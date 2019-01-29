Новости

В Петербурге учителя физкультуры заподозрили в избиении школьника 12:04
Mitsubishi представит в Женеве новый внедорожник 12:02
В Тверской области осужден мужчина, вырастивший 11 кг конопли 11:56
Врачи скорой помощи Москвы госпитализируют каждого третьего пациента 11:52
Синоптики пообещали москвичам мартовскую оттепель в феврале 11:51
В Тюмени блогеров задержали за вооруженное "похищение" девушки 11:50
Аудитория II Европейских игр может составить более 500 млн 11:40
Власти Москвы поддержали ограничения для машин ниже "Евро-4" 11:37
Под Тверью пенсионерка получила тяжелые травмы, катаясь на снегоходе 11:36
Эксперт оценил заявление о провале Украины из-за "Северного потока-2" 11:36
Карельский депутат предложил ввести в России "отпуск по болезни" 11:34
В Зауралье завели дело о халатности после гибели шести детей при пожарах 11:33
Эксперты дали прогноз по росту потребительских цен 11:31
Монахи Афона отказались ехать на интронизацию нового украинского "патриарха" 11:30
Toyota прекратила продажи гибридного Prius в России 11:24
Под Волгоградом жильцов дома эвакуировали из-за просевшей крыши 11:17
НБКИ: Средний размер "займа до зарплаты" превысил 8 тысяч рублей 11:15
Красноярский СК возбудил дело по убийству полувековой давности 11:15
В Омске найден мертвым бизнесмен Немирович-Данченко 11:14
В Горном Алтае проверят информацию об избиении подростка-инвалида 11:11
Видео: В Москву привезли членов банды Аслана Гагиева 11:10
Привезенный с Луны грунт оказался земного происхождения 11:05
Замглавы Росгеологии уволен после скандала 11:04
Задержан вице-губернатор по ЖКХ Ленобласти Олег Коваль 11:04
В Перми начались массовые эвакуации из-за сообщений о минировании 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
29.01.2019 11:05
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Привезенный с Луны грунт оказался земного происхождения

Текст: Антон Валагин
Фото: NASA/ Wikimedia.org Фото: NASA/ Wikimedia.org
Фото: NASA/ Wikimedia.org

Образец грунта, привезенный с Луны американскими астронавтами, скорее всего, имеет земное происхождение. К такому выводу пришла международная группа исследователей, опубликовавшая статью в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Сомнения у ученых вызвал образец номер 14321 весом 1,8 грамма - он резко отличается от других фрагментов лунных пород, доставленных на Землю. Исследовав вкрапленные в камешек зерна циркона, специалисты установили, что порода образовалась в богатой кислородом среде - возможно, водной. Температура формирования циркона необычайно низка для лунной магмы: 771-810 градусов Цельсия. В третьих, минерал образовался при необычайно высоком для Луны давлении - примерно 6,9 килобар. На Селене подобные условия возможны на глубине 167 километров. Но если циркон сформировался так глубоко, как он попал на поверхность?

Фото: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute
Астрономы в деталях показали двойной астероид Ультима Туле

Характеристики образца 14321 не встречаются ни в одном другом из доставленных минералов - миссия "Апполон" привезла на землю порядка 400 килограммов лунного грунта. Зато они типичны для земных магматических пород.

- Химический состав циркона в этом образце очень отличается от любого другого зерна циркона, найденного и исследованного в лунных образцах. И удивительно похож на химический состав цирконов, найденных на Земле. Образец также содержит кварц, что является еще более необычайной лунной находкой, - пишет соавтор работы Александр Немчин из шведского музея естествознания. На Земле же кварц - одна из наиболее распространенных горных пород.

Наконец, возраст лунного грунта около четырех миллиардов лет, что сопоставимо со временем образования наиболее древних известных науке земных пород.

- Возможно, необычные условия смогли возникнуть на Луне очень локально и на короткий промежуток времени, а образец является результатом этого отклонения от нормы, - продолжает Немчин. - Однако более простое объяснение заключается в том, что образец 14321 сформировался на Земле и попал на Луну в составе метеорита, получившегося около четырех миллиардов лет назад при столкновении астероида с Землей. Оно сопровождалось выбросом земного вещества в космос и на спутник нашей планеты.

Если эта версия верна, то образец 14321 - первый метеорит земного происхождения, обнаруженный на другом небесном теле.

Общество Наука Общество Космос
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минюст предложил прощать вынужденные коррупционные нарушения чиновников
"Северный поток-2" назвали крупнейшим провалом украинских властей
Мадуро пообещал ответить на американские санкции
Трамп не исключил нового "шатдауна"
США официально обвинили Huawei в промышленном шпионаже