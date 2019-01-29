Продажа билетов на футбольный чемпионат Европы-2020 начнется 12 июня текущего года. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Прием заявок продлится до 12 июля. Затем жеребьевка определит, какие из заявок будут удовлетворены. Важный момент: очередность подачи заявки в данном случае не имеет никакого значения.

В декабре заявки смогут подать болельщики тех сборных, которые пробьются на Евро-2020 через сито квалификации. В апреле аналогичное право получат болельщики команд, прошедших стыковые матчи.

Сообщается, что большая часть билетов будет распределена на первом этапе продаж. Еще какое-то количество билетов будет доступно непосредственно перед стартом турнира.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Впервые матчи турнира примут 12 городов разных стран. В нашем Санкт-Петербурге состоятся три игры группового этапа и четвертьфинал.