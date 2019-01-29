Производители получат субсидии на развитие цифровых программ

По 2 миллиарда рублей ежегодно в течение ближайших трех лет будет выделяться на цифровизацию промышленности и торговли. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

По словам главы ведомства, эти средства будут выделяться российским организациям на возмещение 50 процентов затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов.

По мнению главы Минпромторга, это к 2024 году поможет провести качественное преобразование промышленности, которая должна стать конкурентоспособной как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

"Будут разработаны конкурентоспособные на глобальных рынках отечественные цифровые платформы и программные продукты в сфере испытаний, производства, управления жизненным циклом и постпродажного обслуживания продукции, что позволит импортозаместить более дорогие зарубежные решения и обеспечить необходимый уровень информационной безопасностиотечественной промышленности", - подчеркнул Денис Мантуров.