Путин встретится с Додоном и обсудит с министрами будущее туризма

В среду, 30 января, президент России Владимир Путин посвятит день как международным, так и внутренним делам.

Глава государства проведет переговоры с молдавским лидером. Игорь Додон посетит нашу страну с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе Кремля.

Планируется обсудить ключевые темы двусторонней повестки, включая взаимодействие в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы.

Кроме того, Путин проведет очередное совещание с членами правительства. Главной темой станет обсуждение мер по развитию туризма. С докладами выступят министр экономического развития Максим Орешкин, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, министр транспорта Евгений Дитрих, министры по делам Северного Кавказа и развитию Дальнего Востока Сергей Чеботарев и Александр Козлов.