Разработчик рассказал об особенностях нового пистолета "Удав"

Как сообщает сайт Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, уже завершились испытания перспективного пистолетного комплекса под патрон калибра 9х21 миллиметров. Они проходили не только на базе института, но и на полигонах Министерства обороны РФ в Западном и Центральном военных округах. "РГ" писала о том, что испытания проходили в разных климатических условиях.

"Удав" сравнивают со знаменитым пистолетом Макарова. Хотя инженер ЦНИИТОЧМАШа Кирилл Дугин говорит, что такие сравнения делать не очень корректно. Главное отличие - в боеприпасах. В ПМ используется патрон 9х18 миллиметров, в "Удаве" - 9х21. По его словам, необходимость создания пистолета под данный боеприпас назрела давно, сообщает телеканал "Звезда".

Инженер отметил, что специально для пистолетного комплекса разработали два новейших патрона - повышенной пробиваемости и дозвуковой. И выпускать пистолеты будут в двух комплектациях - общевойсковой и специальной. Последний оснастят прибором малошумной стрельбы. Пистолет прост в эксплуатации и любой боец его освоит без проблем. Но в "Удаве" есть отличительная особенность - повышенная бронепробиваемость. И по этому свойству он эффективнее пистолета Макарова. Кроме того, если у пистолета Макарова прицельная дальность составляет 50 метров, то у "Удава" - в два раза больше.